Groß ist die Nachfrage nach Wohnungen in der Altstadt – und immer größer wird das Angebot. 35 neue Wohnungen werden bis nächstes Jahr in der Schneckgasse 17 gebaut. Immobilienentwickler Manfred Wohlmetzberger hat die Liegenschaft an der Ecke zur Steinergasse erworben, errichtet dort ein viergeschoßiges Wohnhaus mit zusätzlichen Dachgeschoß-Maisonetten.

„Der neue Bau wird mit dem Gebäude Schneckgasse 15 verbunden, sodass eine attraktive Wohnhausanlage mit einem gemeinsamen Innenhof entsteht“, erklärt Wohlmetzberger, der sich freut, dass dieses das erste Projekt ist, das er gemeinsam mit seinem 20-jährigen Sohn Dominik realisiert.

Im Haus Schneckgasse 15 sind die Funde ausgestellt. | NOEN, Vorlaufer

Sechs Millionen Euro investiert der Immobilienentwickler in sein neuerliches Bauvorhaben in der Altstadt. Die 35 Mietwohnungen werden 45 bis 80 Quadratmeter groß sein und sind fast alle mit Balkon oder Terrassen ausgestattet. Die gesamte verbaute Fläche umfasst 2.200 Quadratmeter. Dazu kommen noch 40 Tiefgaragenplätze für die Bewohner, außerdem Abstellplätze im Innenhof.

„Es sind wieder interessante römische und mittelalterliche Funde zu erwarten“

Im April will der Immobilienentwickler die Bauunterlagen bei der Behörde einreichen. Nach dem Abriss der bestehenden Gebäude werden Ronald Risy und sein Team das Areal archäologisch erkunden. „Es sind wieder interessante römische und mittelalterliche Funde zu erwarten“, erklärt der Stadtarchäologe.

Der Baubeginn für das Projekt in der Schneckgasse 17 ist für den April 2019 geplant. Im Juni 2020 sollen dann bereits die ersten Mieter einziehen.