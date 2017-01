Um sechs Gemeinden und damit fast 30.000 Einwohner größer ist der Bezirk St. Pölten seit Jahresanfang. Die Erweiterung war auch für die Bezirkshauptmannschaft eine Herausforderung: Unzählige digitale Akten, Vorlagen und Dokumente mussten adaptiert werden. „Das ist problemlos geglückt“, berichtet Bezirkshauptmann Josef Kronister.

Ein Drittel mehr Einwohner bedeute rund ein Drittel mehr Arbeit. Das gelte für viele Bereiche. „Auch wenn man das nicht alle eins zu eins umlegen kann.“ Den Mehraufwand fangen 28 Vollzeitmitarbeiter auf, die die Bezirkshauptmannschaft dazubekommen hat. Zehn davon bleiben in Purkersdorf. Hier wird bis Frühjahr ein Gebäude für die neue BH-Außenstelle

adaptiert.

Organisatorisch hat sich wenig verändert

Der Gewerbeanlagenbereich wurde aufgrund der größeren Zahl an Betrieben in Ost und West geteilt. Für die im Jänner hinzugekommenen Gemeinden ist nunmehr das Gebietsbauamt St. Pölten zuständig. „Damit ist alles in einer Hand und bald auch in einem Haus“, freut sich Kronister: Denn das Gebietsbauamt wird im Frühjahr in den BH-Neubau übersiedeln und damit die Neustrukturierung des Standorts abschließen.

Die ursprünglich erst für Frühjahr angesetzte Fertigstellung der Altbau-Sanierung haben die Firmen bereits vor Jahresende geschafft. „Uns war nach der Bekanntgabe der Bezirksfusion klar, dass wir nicht zwei, drei Zwischenquartiere haben wollen. Es sollte alles vor der Zusammenlegung alles verfügbar sein.“ Mit den 18 neuen Kollegen sei der Platz wieder ausgereizt. „Einen weiteren Teilbezirk würden wir im Haus nicht mehr unterbekommen“, schmunzelt Kronister.