Was verdienen die anderen? Wenn man 2.176 Euro brutto in der Stadt verdient, genau 50 Prozent der Arbeitnehmer mehr und 50 Prozent weniger als man selbst. Dieses Median-Einkommen weist die Arbeiterkammer für die Stadt aus.

Die Landeshauptstadt liegt damit im Bezirksvergleich auf Platz zwei, hinter dem Bezirk Amstetten. Der Bezirk St. Pölten Land liegt mit 2.006 Euro im Mittelfeld. Auf Platz sechs liegt die Stadt, wenn man die Differenz der Einkommen von Männer und Frauen betrachtet. „In der Stadt arbeiten rund 4,5 Mal so viele Frauen in der Verwaltung. Dort sind die Unterschiede nicht so hoch“, sagt AK-Bezirksstellenleiter Andreas Windl. Dagegen sei der Großteil der Frauen im Bezirk im Handel oder im Gastgewerbe beschäftigt. „Das sind keine Hochlohnbranchen“, so Windl.

Reale Zuwächse gab es 2015 in der Stadt (+1,71 %) und im Bezirk (+1,01 %). „Das Plus ist schön, könnte aber mehr sein“, meint Windl.