Zwischen „unangebrachte Themenwahl“ und „Bravo für die couragierte Rede“ reichen die Reaktionen, die Bürgermeister Matthias Stadler (SP) mit seiner Rede zu Allerheiligen auf dem Stadtfriedhof auslöste.

Stadler hatte in seinem Totengedenken die Rolle der Einsatzkräfte für die Republik gewürdigt und dabei auch davor gewarnt, den seit 1945 stabilen Frieden in Zentraleuropa zu gefährden. Zugleich hatte Stadler gewisse Tendenzen zur Sündenbockpolitik angeprangert und an den Bürgerkrieg als Folge einer Polarisierung der Ersten Republik erinnert. Neo-Militärkommandant Martin Jawurek stellte als Nachredner dazu zustimmend fest: „Den Worten des Bürgermeisters ist nichts mehr hinzuzufügen.“

Otzelberger kritisiert Rede als „Verharmlosung des Holocaust“

Kritik kommt hingegen von FP-Stadtparteichef Klaus Otzelberger. Er unterstellt „eine unangebrachte Themenwahl“ und „Wahlkampfgetöse“. Abgesehen davon sei Stadlers Vergleich der Verfolgung von Juden mit der Skepsis gegenüber Flüchtlingen eine „Verharmlosung des Holocaust“. Otzelberger mahnt den Stadtchef, künftig ein „niveauvolleres Totengedenken“ zu gewährleisten.

Stadler zeigt sich über Otzelbergers Wahrnehmung verwundert: „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Das waren die Botschaften. Sollte dieser Bezug Unbehagen bei Herrn Otzelberger verursachen, so sagt dies einiges über sein Denken aus.“ Gerade in St. Pölten, wo viele Menschen in ihrem Kampf gegen den Faschismus gestorben seien, sei es an einem solchen Gedenktag seine Pflicht als Bürgermeister, offene und mahnende Worte für das Verbindende und gegen das Trennende an die Öffentlichkeit zu richten.

"Die FP verdreht den Sinn der Worte völlig“

Rückendeckung gibt es für Stadler vom Bund der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus. „Die FP verdreht den Sinn der Worte völlig“, ärgert sich Vorsitzender Harald Ludwig. Und weiter: „Der Bürgermeister hat richtige und mahnende Worte des Gedenkens für alle Opfer in unserer Republik gefunden.“

Sollte sich eine Partei kritisiert gefühlt haben, „sollten sich die Damen und Herren fragen, warum sie die Mahnung als so störend empfinden.“ Die Demokratie in Österreich sei schon einmal an den Hetzern gegen sie gescheitert. Ähnlich sieht das auch SP-Gemeinderat Thomas Kainz, der die Rede mitverfolgt hat: „Der Bürgermeister hat in keinem Wort die FP oder andere Parteien direkt angesprochen.“