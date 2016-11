Gut jeder sechste Pass in Stadt und Bezirk St. Pölten läuft im ersten Halbjahr des nächsten Jahres aus. Bezirkshauptmannschaft und Magistrat appellieren deshalb bereits jetzt an die Pass-Besitzer, rechtzeitig ein neues Reise-Dokument zu beantragen.

16.000 Pässe verlieren ab 1. Jänner 2017 ihre Gültigkeit

„Damit lassen sich längere Wartezeiten vermeiden“, erklärt Bezirkshauptmann Josef Kronister. Etwa 16.000 Pässe verlieren im Land-Bezirk, zu dem ab 1. Jänner 2017 auch die Region Purkersdorf gehört, bis Juli ihre Gültigkeit. Weitere 6.500 sind es in der Landeshauptstadt. Hauptgrund dafür ist, dass vor zehn Jahren die ersten biometrischen Pässe ausgestellt wurden – die Gültigkeit dieser damals neuen Pässe läuft folglich 2017 ab. Dazu kommt, dass im Juni 2012 die ersten Kinderpässe ausgestellt wurden. „Diese gelten nur fünf Jahre“, erklärt Kronister. Ist das Kind mittlerweile älter als zwölf Jahre, braucht es einen Erwachsenen-Pass – Jüngere benötigen erneut einen Kinderreisepass mit aktuellem Passfoto.

„Wer einen neuen Reisepass in antragsschwächeren Monaten beantragt, spart Zeit.“

Josef Kronister, Bezirkshauptmann

Vor allem zwischen März und Juli dürfte der Andrang groß sein: In diesem Zeitraum verlieren gut 80 Prozent der 2017 auslaufenden Pässe ihre Gültigkeit. Außerdem explodiert erfahrungsgemäß vor Beginn der Sommerferien die Zahl der Pass-Anträge. Auch im Magistrat rät man, rechtzeitig an die Verlängerung des Passes zu denken. Die beste Zeit sei vor Ende April, betont Heinz Steinbrecher vom Medienservice der Stadt.

„Wer einen neuen Reisepass in antragsschwächeren Monaten beantragt, spart Zeit“, versichert Kronister. Die kann man sich zwar auch in Stoßzeiten sparen, dafür muss man aber tief ins Geldbörsel greifen: Will man den Reisepass bereits am Tag nach der Antragstellung, kostet das 220 Euro, für den gewöhnlich zugestellten Reisepass muss man „nur“ 75,90 Euro berappen.

Mehrere Möglichkeiten einen neuen Pass zu beantragen

Beantragt werden kann der Pass in St. Pölten übrigens sowohl bei der Bezirkshauptmannschaft als auch im Magistrat und im Landhaus-Bürgerbüro – egal, ob der Hauptwohnsitz in der Stadt oder im Bezirk liegt. Kronister: „Wir haben nicht wenige St. Pöltner, die

ihren neuen Pass in der Bezirkshauptmannschaft beantragen.“ Ähnliches gelte für die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft in Purkersdorf, in der viele Wiener ihre Passanträge einbringen.