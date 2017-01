Stadt, Hausbesitzer und Mieter wollen eines – der Linzer Straße neues Leben einhauchen. Gelingen soll das mit einem Grätzel-Plan, den Architekt Andreas Aichberger gemeinsam mit den Akteuren erarbeitet.

Linzer Straße mit großem Potential

„Wir alle wissen, welches Potenzial die Linzer Straße hat. Es gibt viele Ideen, wie wir sie zu neuem Leben erwecken können“, berichtet Aichberger nach der ersten Informationsveranstaltung in der Vorwoche. Es gibt im Wesentlichen zwei Hebel, die Aichberger zwischen Linzer Tor und Riemerplatz in Bewegung setzen will: die Attraktivierung des öffentlichen Raums sowie die Entwicklung der Liegenschaften.

Ein Leitprojekt wäre die Rückverlegung des Eingangs der Bühne im Hof von der Julius-Raab-Promenade in die Linzer Straße bei gleichzeitiger Schaffung einer Begegnungszone und Neugestaltung des öffentlichen Raumes. „Die Aufenthaltsqualität zu erhöhen muss unser Ziel sein“, beschreibt Aichberger. Zugleich soll die Linzer Straße auch wieder als Wohnort attraktiv werden – durch neue Projekte, die zeitgemäßes Wohnen ermöglichen.

Die Stadtgemeinde nimmt in der Linzer Straße als Eigentümer von insgesamt fünf Liegenschaften selbst eine wichtige Rolle ein. Im Zuge der Schaffung des Rathausbezirkes wird die derzeitige Polizeiinspektion Rathaus in den Magistratskomplex integriert, am Linzer Tor wird das ehemalige Stadtwerke-Haus aufgestockt und ausgebaut.

„Mit dem Projektstart sollte ein Problembewusstsein geschaffen werden. Der weitere Zeitplan hängt jetzt auch von der Bereitschaft der Hauseigentümer ab“, erklärt Stadtplaner Jens de Buck. Im nächsten Schritt sollen konkrete Sanierungs- und Umbaupläne erarbeitet werden.

Erste Maßnahmen sind bereits heuer geplant

Wesentlich ist für Aichberger die Erdgeschoßzone. „Geschäfte, Kreativberufe, Büros, Lokale – ein guter Mix aus all diesen Bereichen sollte in der Linzer Straße möglich sein. Vieles davon gibt es ja bereits “, so Aichberger. Er will noch im Frühjahr die fertigen Grätzel-Pläne vorstellen. Die Umsetzung liege dann an den Hauseigentümern sowie der Stadt. Erste Maßnahmen könnten bereits in diesem Jahr umgesetzt werden.