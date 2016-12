Veranstaltungen wird das Büro V in Bälde keine mehr durchführen, die städtische Eventagentur bleibt aber trotzdem vorerst bestehen. Der Grund: Die Opposition hat den Beschluss zur Auflösung nicht mitgetragen. Das Büro V bleibt daher im Firmenbuch eingetragen, das Stammkapital in der Gesellschaft. Eine Auflösung ist ohne Zustimmung der Opposition derzeit nicht möglich – denn für Beschlüsse wie diese benötigt der Gemeinderat eine Zweidrittel-Mehrheit.

„Die Unternehmenskonstrukte sind für die Steuerzahler teurer als zuvor und garantieren intransparente Postenvergabe in altbekannter SP-Manier“, begründet VP-Vizebürgermeister Matthias Adl das schwarze Veto. „Darüber hinaus werden die Kontrollmöglichkeiten massiv eingeschränkt.“

„Die Vertreter in der Plattform haben den Weg einstimmig mitgetragen und ausdrücklich befürwortet.“

SP-Vizebürgermeister Franz Gunacker

Beschlossen wurde hingegen – nur mit den Stimmen der SP – die Neustrukturierung der Marketing GmbH: Künftig hält die Stadt 60 Prozent an der Gesellschaft, die Plattform St. Pölten 2020 nur mehr 40 Prozent. Ihre 20 Prozent am Stammkapital überlässt die Plattform der Stadt um 7.000 Euro. Zusätzlich zur neuen Struktur gibt es mit Matthias Weiländer nur mehr einen Geschäftsführer – Eva Prischl und Rainer Höberth werden als bisherige Co-Geschäftsführer abberufen.

Keine Mehrkosten durch Relaunch

Wesentliche Mehrkosten entstünden durch den Relaunch nicht, wird im Magistrat betont. Durch die Synergien würden sogar Kosten gespart. „Wenn man aus zwei GmbHs, die sehr ähnliche Aufgaben haben, eine macht und damit Zweigleisigkeiten künftig vermeidet, dann liegt das Einsparungspotenzial wohl auf der Hand“, erläutert dazu auch SP-Vizebürgermeister Franz Gunacker.

VP und FP würden sich immer als große „Verteidiger und Förderer der Interessen der Innenstadt aufspielen“, mit ihrem Vorgehen stellten sie sich aber öffentlich gegen die Interessen von Kaufleuten, Dienstleistern, Unternehmern und Hausbesitzern, so Franz Gunacker weiter: „Die zahlreichen Vertreter in der Plattform haben in allen Gremien den nunmehr beschlossenen Weg einstimmig mitgetragen und ausdrücklich befürwortet.“