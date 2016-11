Geht es nach Landesrat Stephan Pernkopf, wird der Einbau von neuen Öl-Heizungen ab 2019 verboten sein. In St. Pölten könnten sowohl der Magistrat als auch Installateure mit dieser Regelung leben.

Fünf Prozent der Haushalte in St. Pölten werden mit Öl beheizt

Fünf Prozent der 29.000 Wohnungen in der Stadt werden derzeit mit Öl-Anlagen beheizt. Neue werden seit Jahren kaum errichtet, wie Geschäftsführerin Brigitte Fuchsbauer von der Firma Ofenbinder bestätigt: „Die Errichtung neuer Öl-Heizungen zu verbieten, halte ich für sinnvoll. Es gibt genug Alternativen, die umweltfreundlicher sind.“ Vorsicht sei beim Umbau bestehender Anlagen geboten. „Es gibt Fälle, wo man eine Öl-Heizung nicht so leicht durch eine andere Anlage ersetzen kann“, gibt Fuchsbauer zu bedenken.

Nicht überall lasse sich beispielsweise eine Pellets-Anlage einbauen und es gebe auch Heizungen, bei denen eine Umrüstung nicht leistbar sei. Hier könnte man Förderungen für Biomasse gezielt einsetzen. Fuchsbauer: „Wir versuchen immer, eine kundenorientierte Lösung zu finden – und die kann in Einzelfällen auch der Austausch der Öl-Heizung sein.“

Stadt setzt auf Erdgas und Fernwärme

Im Magistrat betont man, dass die Stadt selbst keine Gebäude mit Öl beheize und stattdessen ausschließlich auf Erdgas und Fernwärme setze. Allerdings: Laut Statistischem Jahresbericht wurden in den städtischen Fernheizwerken im Vorjahr rund zehn Tonnen Heizöl verfeuert. Anton Waxenegger von der Fernwärme erklärt das damit, dass extra leichtes Heizöl als Ausfallreserve für Erdgas dient: „Eine Alternative dazu gibt es derzeit nicht.“

Diese Ausfallreserve musste im Vorjahr nicht in Anspruch genommen werden. Der Öl-Verbrauch fiel bei einem Kurzbetrieb an, der dazu diente, die Abgaswerte auch für den Notbetrieb richtig messen und einstellen zu können. Insgesamt mache Öl damit lediglich 0,04 Prozent des Heizmaterial-Bedarfs der Fernwärme aus.

Besser Luftgüte-Werte durch Verbot?

Ungewiss ist, ob das Verbot von Öl-Heizungen auf längere Sicht bei der Luftgüte-Messstelle in der Eybnerstraße zu besseren Werten führt. Diese liegen meist über jenen am Europaplatz, was laut Land an den Hausbrand-Immissionen liegt. Auf Öl alleine zurückzuführen sei das aber nicht, betont Thomas Zeh vom Magistrat. „Hausbrand schließt alle Heizungsarten ein und es hat sich gezeigt, dass vor allem alte Kessel mit schlechter Verbrennung und schlechten Abgaswerten einen deutlichen Beitrag zur Verschmutzung liefern“, erklärt Zeh.

Es spiele also weniger der Brennstoff eine Rolle als das Alter des Kessels und die Art der Feuerung. Öl-Heizungen seien in erster Linie im Hinblick auf klimaschädliche Gase ein Problem. „Bezüglich Feinstaub stellen sie erst ein Problem dar, wenn es sich um sehr alte Kessel handelt, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen und schlecht gewartet sind“, so Zeh.