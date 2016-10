Zwei Hauben bleiben in der Landeshauptstadt: Robert Langeneder vom Restaurant Galerie und Andreas Hettegger von der Gaststätte Figl wurden vom Gastro-Führer Gault Millau erneut jeweils mit einer Haube ausgezeichnet. Beide haben auch wie im Vorjahr 13 Punkte für ihre gastronomische Qualität erhalten.

Im Bezirk gibt es weitere zehn Hauben für sieben Lokale – drei davon haben sogar zwie Hauben bekommen: der Nibelungenhof in Traismauer, der Gasthof Kalteis in Kirchberg an der Pielach und Balthazar in Walpersdorf.

Gute Noten für St. Pöltner Café

Auch die Kaffeekultur in St. Pölten wurde ausgezeichnet: Im neuen Falstaff-Café-Guide sind sieben Kaffeehäuser gelandet – am besten bewertet wurden das Café Emmi in der Linzer Straße und das Café im Palais Wellenstein in der Wiener Straße.

Details gibt es in der aktuellen Ausgabe der St. Pöltner NÖN.