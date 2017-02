Wenn es nach der Bildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik geht, wird in der Landeshauptstadt schon bald das nächste Schulbau-Großprojekt in Angriff genommen: Erheblicher Platzmangel macht Schülern und Lehrern in der Dr. Theodor Körner-Straße 8 zu schaffen. „Seit fast sieben Jahren findet der Unterricht für einige Schüler in Containern statt und außerdem haben wir vier Wanderklassen, weil wir mit etwa 750 Schülern einfach nicht mehr genug Platz haben“, erzählt Direktor Friedrich Gonaus.

Zusätzlich dazu ist das Gebäude dringend sanierungsbedürftig. „Es wurde in den 70er-Jahren bezogen, natürlich nagt der Zahn der Zeit daran. Die Fenster sind undicht, die Heizung unwirtschaftlich. Auch die Ausstattung ist natürlich nicht mehr auf dem neusten Stand. Wir haben zum Beispiel nur einen Computerraum mit gerade mal 18 PCs. Dass die Schüler ihre Matura auf einem Computer schreiben, wie es jetzt immer mehr gewünscht wird, ist also unmöglich“, ergänzt der Schulleiter.

„Der Zahn der Zeit nagt am Gebäude. Die Fenster sind undicht, die Heizung ist unwirtschaftlich, der Platz zu wenig“

Direktor Friedrich Gonaus

Neu sind die Diskussionen rund um die Sanierung und den Ausbau nicht. Vor einigen Jahren wurden sogar schon einmal Pläne angefertigt, die aber daraufhin wieder verworfen wurden. Die Zeichen stehen aber gut, dass es jetzt ernst wird: Im Landesschulrat stößt die Forderung nach einer Sanierung und einem Zubau auf Zuspruch.

Harald Zeilinger, der Leiter der Gebäude- und Liegenschaftsangelegenheiten des Bundes im Landesschulrat, informiert: „Wir werden das Projekt ins Schulentwicklungsprogramm 2018 aufnehmen und versuchen, es zügig voranzutreiben. Zurzeit laufen Gespräche mit der Stadt, spätestens im Sommer werden wir mit dem Vorhaben an das Ministerium herantreten.“

Als nächster Schritt soll dann ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden. „Wir haben bereits einige Ideen, wie der Zubau ausschauen könnte, aber natürlich noch nichts Konkretes“, meint Gonaus.