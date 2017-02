Im Wiener Rathaus wurde der österreichische Filmpreis verliehen. Unter den Nominierten war auch eine St. Pöltnerin: Claudia Linzer war für den Filmschnitt in „Thank You for Bombing“ nominiert – die NÖN berichtete.

Insgesamt war der Film von Barbara Eder in acht Kategorien nominiert, in vier trug er den Sieg davon. Darunter auch jenen für Schnitt, den Claudia Linzer gemeinsam mit Monika Willi erhielt. „Es ist wirklich ein schönes Gefühl, so eine Anerkennung zu bekommen, vor allem auch, weil es in diesem Fall die Kollegen aus der Filmbranche sind, die die Arbeit der anderen mit Preisen würdigen“, freut sich Linzer.

In der Kunst gebe es, laut Linzer, keine objektiv „Besten“, daher sei die Anerkennung durch die Kollegen hoch einzuordnen. „Ich freue mich auch sehr, dass dieser Film, den zu machen für alle Beteiligten eine Herausforderung war, insgesamt vier Preise bekommen hat“, weiß Linzer, dass sie Teil eines sehr erfolgreichen Projektes war. Neben dem Schnitt räumte der Film auch als bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch ab.