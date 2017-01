Die Landeshauptstadt gewinnt als Wohnort an Bedeutung. Das Bevölkerungswachstum beschleunigte sich im Vorjahr weiter: 59.256 Menschen wohnten am 1. Jänner 2017 in der Stadt, 54.388 davon haben hier ihren Lebensmittelpunkt. Damit nahm die Zahl der Hauptwohnsitzer innerhalb des Vorjahres um 933 zu.

Junge, Gutverdiener und Wiener zieht's in die Stadt

„Der Zuwachs bewegt sich insgesamt genau in dem Rahmen, den wir für verkraftbar und sinnvoll halten, damit die Infrastruktur entsprechend mitwachsen kann“, sieht Bürgermeister Matthias Stadler (SP) eine positive Entwicklung. Die größeren Wohnbauprojekte seien noch nicht fertiggestellt und so sei zu erwarten, dass die Stadt Anfang 2018 die 60.000-Einwohner-Marke bereits überschritten haben werde.

NÖN

Vor allem junge Menschen, Gutverdiener und Wiener zieht es in die Landeshauptstadt. Dieser Trend zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren. So war 2015 jeder fünfte Zuzügler aus der Bundeshauptstadt, zwei von drei Neo-St. Pöltnern sind unter 34 Jahre alt. Im Unterschied zu den ersten Jahren im neuen Jahrtausend zieht es die Menschen derzeit vor allem ins Zentrum und weniger in die Stadtteile.

Zwei Drittel des Wachstums entfielen bereits 2015 auf die Kernstadt, die Tendenz verstärkte sich 2016 weiter. Die Haushaltsgröße bleibt stabil: 2,04 Personen leben in St. Pölten im Schnitt in einem Haushalt. Dieser Wert ist seit Anfang der 1990er-Jahre unverändert. 1951 waren es noch 2,8.

Das Wachstum der Stadt ist umso bemerkenswerter angesichts der Geburtenbilanz, die sich in den vergangenen Jahren deutlich negativ entwickelte. Konkrete Zahlen für 2016 gibt es im Zentralen Melderegister allerdings erst Mitte Jänner.