Eingeklemmte Person bei schwerem Verkehrsunfall .

Am Freitagabend kam es auf der Autobahn A1, bei Kilometer 59, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, wobei zwei Pkw in den Graben geschleudert wurden und auf dem Dach zum Liegen kamen.