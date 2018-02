Der Pflegeregress ist Geschichte. Auf das Vermögen der Pflegebedürftigen, von deren Angehörigen, Erben und Geschenknehmern darf hiermit nicht zugegriffen werden, um die Pflegekosten zu decken. Das sorgt einerseits für Kritik bei Stadt und Land, auf die mehr Kosten zukommen. Andererseits für mehr Interesse für die insgesamt 1.016 Pflegeplätze in der Region – zumindest am Land.

In der Landeshauptstadt ist die Situation noch stabil: „Die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen nicht merkbar gestiegen. Es ist schwer einzuschätzen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird“, meint die Leiterin des Seniorenwohnheims Stadtwald in St. Pölten Christina Hofkirchner. Ihre Beobachtungen bestätigt auch die Leiterin des Pflegezentrum Pottenbrunn Adelheid Beyerl. Aktuell gibt es sogar noch freie Plätze im Seniorenwohnheim Stadtwald und im Caritas-Pflegeheim Haus St. Elisabeth in Wagram.

Kein Ansturm bemerkbar

„Wir haben derzeit auch kurzfristig wieder ein Zimmer frei“, weiß Karl Enghauser, Leiter des Bereiches Pflege in der Caritas der Diözese St. Pölten. „Grundsätzlich sind wir gut ausgelastet“, ergänzt Hausleiterin Daniela Kaufmann. „Wenn ein Bett allerdings durch einen Todesfall frei wird, kann es sein, dass wir oft Tage auf eine Zuweisung durch die Sozialhilfeabteilungen der Bezirksverwaltungsbehörden warten.“ Auch in der Stadt Herzogenburg merkt man nichts von einem Ansturm. „Er ist relativ gleich geblieben“, so Direktor Walter Freinberger vom Martinsheim. Pflegedirektorin Angela Haas ergänzt: „Es gibt zwar mehr Anträge mit niedriger Pflegestufe, aber die Bearbeitung liegt bei der BH.“

Anders sieht es in den Pflegeheimen in kleineren Gemeinden aus. Das Pflegewohnhaus Casa Kirchberg/Rabenstein ist schon seit Monaten voll. Leiterin Lenka Pavlanska weiß: „Kurzzeitpflege ist bei uns derzeit nicht möglich.“ Mehr Anfragen verzeichnet auch das Pflegeheim St. Louise in Maria Anzbach. „Die Nachfrage ist groß und wird immer stärker“, erklärt Jana Bockholdt, Geschäftsführerin der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH. Im Maria Anzbacher Heim stehen 100 Betten zur Verfügung, zwölf davon für die Übergangspflege – alle sind vergeben. In der Übergangspflege gibt es erst Mitte März ein freies Bett.

„Schauen bei Zuteilung auf Patientenwunsch“

„Die Wartezeiten sind nicht allzu lang“, hält Bezirkshauptmann Josef Kronister fest. Wenn ein Platz in einem Heim frei wird, wird er sofort vergeben, da werde ganz genau drauf geschaut. Es könne aber auch passieren, dass ein freies Bett nicht gleich wieder belegt wird. „Wenn ein Patient in ein bestimmtes Heim nicht einziehen will, dann weisen wir ihn auch nicht zu“, so der Bezirkshauptmann. Es gehe ja um den Patienten und sein familiäres Umfeld. Man werde niemandem, der in Lilienfeld seine Angehörigen hat, einen freien Heimplatz in Zwettl zuweisen, nennt Kronister ein Beispiel.