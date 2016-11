Dass Dämmerungseinbrüche immer noch an der Tagesordnung sind, bestätigen der stellvertretende Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger und Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler unisono. Nur die Tageszeit haben Diebe gewechselt: „Die Einbrüche ereignen sich immer öfters nicht mehr in der Dämmerung am Abend, sondern ab 7 Uhr morgens, bis in die frühen Nachmittagsstunden, wenn die Leute nicht zu Hause sind.“ Besonders aktiv sind Einbrecher in der kalten und stillen Jahreszeit weiß Kriminalpräventionsbeamter Karl Groß. „Insbesondere die Herbst- und Winterzeit wird gerne von Einbrechern genutzt.“

Einfamilienhäuser sind begehrtes Ziel

Einbrüche gab es in den letzten Wochen in der Stadt wie am Land, zum Beispiel in Pottenbrunn oder Spratzern. Einfamilienhäuser sind immer ein begehrtes Ziel. „Neuralgische Punkte sind nahe von Autobahnauffahrten wie Böheimkirchen, auch Häuser im Raum Wienerwald, wo sich die Täter mehr Beute erhoffen“, weiß Pichler. Und Heinreichsberger fügt hinzu: „Gestohlen wird Schmuck und Bargeld.“ Zutrittverschaffen sich die Täter zumeist über die Terrassentüre, ein gekipptes Fenster oder durch Abdrehen des Zylinderschlosses. „Immer öfters nehmen die Täter den Zylinder einfach mit, um Spuren zu verwischen“, hat Groß bemerkt.

Wohnungseinbrüche halten sich generell in Grenzen. „Wenn diese passieren, dann eher in den oberen Stockwerken“, sagt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Kellereinbrüche seien aber stets ein Thema. Die Polizei bittet, den kostenlosen kriminalpolizeilichen Beratungsdienst zu nutzen.