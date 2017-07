Die Täter drangen im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntag in Böheimkirchen und Kirchstetten in vier Firmen ein. In sechs weiteren Betrieben blieb es beim Versuch, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Den Einbrechern fiel Bargeld im dreistelligen Eurobereich in die Hände. Die Höhe des angerichteten Sachschadens war noch Gegenstand von Erhebungen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Böheimkirchen (Tel.: 059133-3163) erbeten.