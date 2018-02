Bevor in der Nacht von 24. auf 25. März die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt wird, wirft der Start der Sommerzeit auch in der Region wieder seinen langen Schatten. Zusätzlich befeuert hat das Thema der Auftrag des Europa-Parlaments an die Kommission, die halbjährliche Zeitumstellung auf den Prüfstand zu stellen. Viele Parlamentarier halten die in den 1970ern und 1980ern eingeführte Zeitumstellung mittlerweile nicht mehr für zeitgemäß und verweisen auf den Einfluss auf die Gesundheit von Mensch und Tier.

Dass der Tag-Nacht-Rhythmus gestört wird, kann auch Stadtärztevertreter Florian Fiedler bestätigen: „Die optimale Leistungsfähigkeit verschiebt sich ein wenig. Langschläfer leiden bei der Umstellung am meisten“, weiß Fiedler. Es gebe auch Forschungsergebnisse, die von einer etwas erhöhten Herzinfarkt- und Schlaganfall-Rate sprechen, auch Fehlgeburten bei künstlicher Befruchtung seien häufiger in den Tagen nach der Zeitumstellung.

Keine Probleme dank Melkrobotern

Den Einfluss auf die Tiere kennt Bezirksbauernkammer-Chef Anton Hieger genau, die aktuelle Diskussion amüsiert ihn: „Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, als die Sommerzeit eingeführt wurde. Vor allem die Bauernschaft hat sich dagegen ausgesprochen und wurde damals als Verhinderer hingestellt. Jetzt kommen andere drauf, dass die Umstellung doch nicht so optimal ist.“ Problematisch sei die Einführung der Sommerzeit vor allem in der Milchproduktion gewesen: „Je höher die Leistung der Milchkühe, desto pünktlicher muss man in den Stall gehen“, erläutert Hieger.

Mittlerweile wird in vielen Ställen aber schon mit Melkrobotern gearbeitet, dort spiele die Sommerzeit keine Rolle mehr. In der Landwirtschaft habe man sich jedenfalls an die Zeitumstellung gewöhnt, weiß der Bezirksbauernkammerobmann. Ihm persönlich wäre es aber lieber, wenn die Sommerzeit das ganze Jahr über bleiben würde.

Auch Michael Göschelbauer, Bezirksbauernratsobmann aus Altlengbach, ortet in der Landwirtschaft keine großen Probleme mehr durch die Zeitumstellung. Die Entscheidung, ob man die Sommerzeit wieder abschaffen solle, sei schwierig: „Da muss man die Vor- und Nachteile abwägen. Die Experten werden schon das Richtige machen.“ Sollte man sich auf eine Zeit einigen, so wäre dem Altlengbacher Obmann die Winterzeit lieber.

Mediziner Fiedler meint, dass es keinen Sinn mache, dass „wir uns die Störung unserer inneren Uhr weiter zumuten“. Er hat Tipps parat, wie man sich besser auf die Zeitumstellung vorbereiten kann. „Sinnvoll ist es, die Tage vor der Umstellung schrittweise früher ins Bett zu gehen. Auch die Mahlzeiten, vor allem das Abendessen, kann man vorverlegen. Und natürlich sollte man Nahrungsmittel vermeiden, die schwer im Magen liegen“, rät Fiedler.

Seine besondere Empfehlung: „Helfen soll auch, einige Tage Campen zu gehen, da man dabei den Rhythmus leichter übernimmt. Der Ansatz ist, tagsüber möglichst viel natürliches Licht und nachts kein Licht abzubekommen.“ In seiner Praxis hat der St. Pöltner Arzt aber kaum Menschen mit Beschwerden wegen der Zeitumstellung behandelt: „Abgesehen von Schlafstörungen.“

Kein Problem in der Wirtschaft

Für die Unternehmen, denen die Sommerzeit beim Energiesparen helfen sollte, „ist das sicher nicht die größte Baustelle“, betont Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Gernot Binder. Die Firmen hätten sich seit der Einführung gut darauf eingestellt. „Berücksichtigen muss man sie beim Kontakt mit internationalen Partnern“, so Binder.

Finanzielle Vorteile einer Sommerzeit-Winterzeit-Variante kann auch die öffentliche Hand nicht bestätigen. „Die Beleuchtung in der Stadt wird nicht abhängig von der Zeit, sondern von der Helligkeit geschalten“, heißt es aus der Straßenbeleuchtungsabteilung des Magistrats.