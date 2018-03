Kopfzerbrechen bereitet Jägern und Landwirten die steigende Population der Wildschweine, weil sie Schäden in der Landwirtschaft verursachen. „Vor allem Maisfelder sind betroffen. Schon in der Anbauphase werden die gesäten Maiskörner von den Tieren gefressen, später ab der Milchreife die Maiskolben“, erklärt Bezirksjägermeister Johannes Schiesser.

„Ich habe schon Äcker gesehen, da wurde ein halber Hektar umgewühlt und tiefe Gräben hinterlassen"

Auch Schutz finden die Tiere in den Maisfeldern ergänzt Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger. Zu den Schäden weiß er: „Ich habe schon Äcker gesehen, da wurde ein halber Hektar umgewühlt und tiefe Gräben hinterlassen.“ Betroffen sind aber nicht nur Maisfelder, sondern auch Grünland. Besonders leiden im Bezirk St. Pölten die Bauern im Bereich Dunkelsteinerwald sowie jene im Wienerwald um Neulengbach. Begonnen haben die Probleme durch Wildschweine in den letzten zehn bis 15 Jahren.

Eine Rolle spielt auch, dass sich die Menschen im Wald oft nicht korrekt verhalten. Wenn Jogger in der Dämmerung im Juli durch den Wald laufen, stören sie dort die Wildschweine bei der Futteraufnahme. „Alle wollen die Natur nutzen, aber keiner nimmt Rücksicht. Und für die Schäden, die die Wildschweine in der Landwirtschaft anrichten, müssen die Jäger aufkommen“, so Schiesser. Im Bezirk seien das im vergangenen Jahr einige tausend Euro gewesen. „Die Betragshöhe kommt auch auf die Frucht und Lage an“, weiß Schiesser.

Der Bezirksbauernkammer-Obmann sagt, dass entweder gezahlt wird, oder von den Jägern in Eigenregie Maßnahmen setzen. „In vielen Fällen kommen Jäger und Landwirte zu einer Einigung, manchmal gibt es aber Streitfälle. Dann wird ein Schlichter herangezogen“, meint Hieger.

Gründe für die vielen Wildschweine sind, laut Schiesser die gute Vermehrungsrate und das Nahrungsangebot. „Fünf bis acht Junge bringt ein Wildschwein im März/April zur Welt. Da die Winter in den letzten Jahren nicht mehr so kalt waren, kommen auch alle durch. Wir werden sehen, wie es heuer ist, da es ja doch kälter war, als sonst“, sagt Schiesser. 2017 seien 1.800 Wildschweine im Bezirk erlegt worden. „Um 600 mehr als noch 2016“, sagt Schiesser.