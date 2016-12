„Wir sind dann mit unseren Nachbarn noch enger verbunden, da sich durch diese Zusammenlegung eine Reihe von zusätzlichen Kontakten in diversen Bezirksgremien ergeben“, freut sich Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch. Er will in seiner Gemeinde Eichgraben das „ZusammenWachsen“ mit einem „ZusammenWandern“ spürbar machen.

„Ich lade alle sehr herzlich ein, mit uns am Sonntag, dem 8. Jänner von Pressbaum nach Eichgraben zu wandern. Treffpunkt mit kleiner Stärkung ist um 12 Uhr beim Gasthaus Mayer in Rekawinkel. Von dort aus führt die Wanderung zum Fuhrwerkerhaus nach Eichgraben, wo ein gemütlicher und geselliger Ausklang stattfinden soll.