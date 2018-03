Wenn es nach Künstler und Prandtauerpreisträger J. F. Sochurek geht, könnte 2024 eine blau-gelb-rote auf die Seite gelegte Pyramide oder ein Kubus den Domplatz zieren. „Dass St. Pölten in sechs Jahren Kulturhauptstadt wird, davon gehen wir ja alle aus.

In der Pyramide oder im Kubus könnte eine Info-Zentrale oder gleich die Tourismusinformation der Stadt untergebracht werden.“ Ein solcher optischer Blickfang im Zentrum der Innenstadt sei eine Idee, mit der Sochurek auch eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Domplatz anregen möchte.

Dass Vorschläge zu konkreten Projekten in der Analyse-Phase der Bewerbungsgesellschaft noch früh angesetzt sind, ist Sochurek bewusst. „Natürlich sind die beiden Objekte noch absolut theoretisch, aber wenn man nichts andenkt, kann nichts entstehen.“ Die Farben hat der Leiter der Malakademie der St. Pöltner Musik- und Kunstschule dem Landeswappen und dem Stadtwappen entnommen. „Schließlich ist die Bewerbung eine gemeinsame Aktion von Stadt und Land.“

„Ein Designmuseum gibt es in ganz Österreich nicht. Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt.“ J.F. Sochurek

Weil durch die Kulturhauptstadt viele Projekte angedacht werden, die man sonst nicht auf der Agenda hätte, wünscht sich Sochurek ein umfassendes Designmuseum in der Landeshauptstadt. „So etwas gibt es in ganz Österreich nicht. Das wäre wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich St. Pölten deutlich abheben würde. Es muss ja nicht gleich ein Kunsthaus Graz oder so etwas wie eine Murinsel sein.“