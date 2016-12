Nach der Bluttat in Schildberg liegen vorläufige Ergebnisse der Obduktion vor. „Für heute rechnen wir mit einem Bericht des Landeskriminalamtes zum vorläufigen Stand der Ermittlungen“, sagt Staatsanwältin Michaela Obenaus.

Und weiter: „Die Obduktionen aller Personen sind abgeschlossen. Alle Opfer wiesen Schussverletzungen auf, auch die Krebserkrankung der Mutter der mutmaßlichen Täterin hat sich bestätigt. Es handelt sich hierbei aber nur um ein vorläufiges Obduktionsergebnis, der endgültige Bericht wird in zirka zehn Wochen erwartet.“

Die Polizei stieß in der Vorwoche in einem ehemaligen Gasthaus auf sechs Leichen - die NÖN berichtete.

Keine Hinweise auf Streit um Besuchszeiten

In verschiedenen Medien war die Rede davon, dass die fünf Opfer zu unterschiedlichen Zeitpunkten getötet worden sind und dass sich die mutmaßliche Täterin erst Tage danach das Leben genommen habe, das wollte die Staatsanwältin nicht bestätigen. „Da uns eben der Bericht des Landeskriminalamtes und das endgültige Obduktionsergebnis noch nicht vorliegen, wäre es unseriös, hier Aussagen zu treffen“, sagt sie.

Auch die Gerüchte, dass es zwischen dem Kindesvater und Martina R., einen erbitterten Streit bezüglich der Besuchszeiten der Kinder gab, könne nicht bestätigt werden: „Darüber haben wir derzeit keine Hinweise“, so Obenaus.

Brief sorgt für Rätselraten

Rätsel gibt auch ein am Tatort gefundener Brief, dieser soll angeblich von einem „Verflossenen“ handeln, Der die Beziehung zu Martina R., beendet hat. „Der Brief wurde von uns sichergestellt und fließt in die laufenden Ermittlungen ein“, stellt Michaela Obenaus abschließend fest.