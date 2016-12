Fassungslosigkeit herrscht angesichts der Familientragödie in Schildberg: Die 35-jährige Martina R. soll ersten Erhebungen zufolge ihre Mutter (59), ihren Bruder (41) und ihre drei Kinder getötet haben. Anschließend soll sie sich mit der Pistole selbst gerichtet haben.

In der Volksschule unterstützt ein Kriseninterventionsteam die Schulkinder und das Lehrerteam, denn alle drei getöteten Kinder Michelle (7), Fabian (9) und Sebastian (10), haben die Volksschule Böheimkirchen — die erste, dritte und vierte Klasse - besucht.

„Wir unterstützen die Kinder dabei, alles zu verarbeiten. Diese Erlebnisse entsprechen nicht dem Alltag und machen den Kindern Angst“, so Andrea Richter, Leiterin des Schul-Psychologischen Dienstes. Es sei besonders wichtig, dass die Kinder diese Situation in Ruhe verarbeiten können und das geht vor allem in Gesprächen.

Alle drei Kinder waren gut in die Klassengemeinschaft integriert, hätten an den Schulveranstaltungen teilgenommen. Die Mutter habe auch einen guten Kontakt zu den jeweiligen Klassenlehrern ihrer Kinder gehabt.

Niemand hatte Verdacht gehegt

„Man kann es gar nicht fassen. Ich hatte sofort die Bilder der Kinder vor mir“, schildert Direktorin Silvia Riedler, den Augenblick, als sie von der Bluttat erfahren hatte.

Vor einer Woche hatte die Mutter der Kinder, Martina R., in der Schule angerufen und einer Klassenlehrerin gesagt, dass die Kinder ein paar Tage zu Haus bleiben würden, da ihre im Haus lebende Großmutter gestorben sei und es sei ein Schock für die Kinder. Deshalb habe zunächst auch niemand den Verdacht gehegt, dass etwas passiert sein könnte. „Für mich war sie eine gute, sehr besorgte und fürsorgliche Mutter“, versichert Silvia Riedler ihre Eindrücke.

