Die Tatorte liegen in Böheimkirchen, Kasten, Stössing und Pyhra, die Vorgangsweise deutet auf ein- und dieselben Täter hin. Alle Einbrüche wurden am helllichten Tag verübt. In einem Einfamilienhaus in Stössing wurde ein Fenster aufgezwängt, sämtliche Räume durchsucht und verswüstet. Ein Möbeltresor mit einer geringen Summe an Bargeld und Schmuck wurden erbeutet.

​Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Böheimkirchen unter​ 059133 3163-100!