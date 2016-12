BÃ¶heimkirchen

Vor wenigen Tagen fand eine Hausdurchsuchung in einem Lokal in der Neustiftgasse 1 statt. In den Geschäftsräumen mit Klingelbetrieb und mit Spiegelfolien beklebten Scheiben sollen Spielautomaten illegal in Betrieb sein.

Die Finanzpolizei soll laut unbestätigten Gerüchten jetzt dort zu Besuch gewesen sein und den Betrieb unter die Lupe genommen haben. Während das Lokal von einem ungarischen Staatsbürger gemietet worden sein soll, sollen die Spielgeräte wiederum einem aus Wien stammenden Tschetschenen gehören.

„Eines der Probleme bei solchen illegalen Spielstätten ist, dass es sich beim Lokalpächter, Besitzer, und Betreiber der Spielautomaten oft um drei verschiedene Personen handelt. Der administrative Aufwand bei den Ermittlungen ist jedenfalls enorm“, so zeigt ein Ermittler auf.

In ganz Niederösterreich soll es laut der Website Spielerinfo.at aktuell 40 illegale Spielstätten mit insgesamt 112 „schwarz“ betriebenen Spielgeräten geben.