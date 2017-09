Am 2. September ist es soweit, Mohammed Lababidi verwirklicht seinen großen Wunsch und eröffnet am 2. September seinen ersten Friseursalon in Österreich, und zwar im Ortszentrum von Böheimkirchen.

Meisterfrisör in Syrien und Jordanien

Als Meisterfrisör führte er schon große Herrenfriseurgeschäfte in Syrien und Jordanien bis er vor zwei Jahren mit seiner Frau aus Aleppo flüchten musste. Im September 2015 landeten sie nach einer Fluchtodyssee in Kirchstetten.

„Ich wollte so schnell wie möglich Deutsch lernen“, erzählt Mohammed Lababidi. Denn er wollte auch in Österreich ein eigenständiges Leben, ohne Abhängigkeit, führen können. Bereits ab Juli 2016 konnte er seine ersten Erfahrungen als Frisör in Totzenbach sammeln, um den Weg in die Selbständigkeit zu wagen.

Seine Mentoren aus Totzenbach sind überzeugt, dass er aufgrund seiner professionellen Fähigkeiten, seiner Liebe zum Beruf und seinem herzlichen Umgang, schnell viele zufriedene Kunden gewinnen kann.

Perfekte Haar- und Bartschnitte für Herren sowie Gesichtshaarentfernung mit Wachs und Zwirn auch für Damen sind seine Spezialität.