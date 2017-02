BÃ¶heimkirchen

Der Würth Artroom beherbergt echte Raritäten des in Böheimkirchen aufgewachsenen Meister-Karikaturisten.

Hommage an Manfred Deix .

Über 200 Gäste hat die Deix-Ausstellung "Böheimkirchen ist überall" in den Artroom Würth gelockt. Die launige Einleitung lieferte Kabarettist und langjähriger Deix-Intimus Lukas Resetarits. Episoden aus Begegnungen mit dem Meister-Karikaturisten gab Landeshauptmann Erwin Pröll zum Besten: Er habe lange Zeit nicht verstanden, weshalb er keine Karikaturen von ihm anfertigte. Der Künstler argumentierte seinerzeit: "Du hast leider kein Deix-Gesicht". "Doch das sollte nicht so bleiben, denn eines Tages kam dem Künstler Prölls Haupthaar in den Sinn: "Erwin, du hast die steilste Frisur Europas!"

Fachlich kommentiert wurde die Schau von Kuratorin Elisabeth Kreuzhuber. Konfrontiert mit den Cartoons, Blitzzeichnungen, Aquarellen und den lebensgroßen Deix-Figuren, wurden bei einigen Böheimkirchnern Kindheits- und Jugenderinnerungen wach. Denn der in St. Pölten geborene und im Vorjahr verstorbene Manfred Deix verbrachte einige Jahre in Böheimkirchen.

Tischlermeister Josef Pirkl erinnert sich: "Wir waren fast Sitznachbarn in der Hauptschule. Er hat immer schon außergewöhnlich gut zeichnen können. Ein paar Jahre später haben wir gemeinsam in der Band "Topsecret" gespielt." Pirkl ganzer Stolz ist ein handsigniertes Deix-Buches. Die Ausstellung wurde in Kooperation von Würth, dem Karikaturenmuseum Krems, der Familie Deix und dem Tourismusverband Wien initiiert.

Mehr als 100 Exponate sind noch ist bis 24. November, von Montag bis Donnerstag, von 7 bis 17 Uhr, und am Freitag von 7 bis 12 Uhr, bei freiem Eintritt zu sehen.