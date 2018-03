Technischer Defekt unterbrach Gasversorgung.

Ersten Berichten zufolge soll ein technischer Defekt in der Versorgungsleitung im Bereich Pottenbrunn am Mittwoch zu einem Ausfall der Gasversorgung geführt haben.Nach dem ersten Ausfall habe die Leitung wieder kurze Zeit funktioniert und sei danach ein weiteres Mal unterbrochen worden.

"Wir haben zum Glück Kachelöfen in unserem Haus und mussten auch nicht frieren. Als ich am Donnerstag um halb fünf Uhr Früh aufgestanden bin, hat alles wieder funktioniert. Das war auch in Böheimkirchen so", schildert Anton Sumetsberger aus Schildberg.

Frieren mussten hingegen viele Wohnungsbenutzer, die weder warmes Wasser noch Heizung zur Verfügung hatten. Rund 400 Haushalte waren betroffen. Der Schaden ist inzwischen behoben worden, die Versorgung wieder intakt.