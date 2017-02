BÃ¶heimkirchen

Spätestens Ende des Jahres sollen die Arbeiten am neuen Bürgerzentrum und dem alten Rathaus abgeschlossen sein. Parallell dazu visiert die Gemeinde auch eine Neuausrichtung des Verkehrs an.

30er-zone, Schutzwege und Parkflächen

Die Basis dazu ist das von Verkehrsplaner Werner Rosinak erstellte Konzept, das der Bevölkerung präsentiert wurde – die NÖN berichtete. „Was tatsächlich umsetzbar ist, soll Anfang März mit den Verkehrssachverständigen des Landes abgestimmt werden“, stellt Bürgermeister Johann Hell fest. Da es sich bei den betroffenen Straßenzügen um Landesstraßen handelt, so Hell, sei die Zustimmung des Landes die Voraussetzung zur Realisierung.

„Durch die vorgesehene Umgestaltung des Marktplatzes werden vor dem neuen Bürgerzentrum maximal drei Parkplätze wegfallen.“ Planer Werner Rosinak

Mehr Aufmerksamkeit sollen die Fußgänger bekommen, so soll im Marktbereich, dem Schulberg und in der Neustiftgasse einer 30 km/h-Begrenzung kommen. Weiters sollen zusätzliche Schutzwege geschaffen werden, die unter anderem den Schulkindern auf ihrem Schulweg helfen sollen.

Fußgeher bisher wie „Stiefkinder“ behandelt

„Ein Phänomen, das bei einer Gemeinde in der Größenordnung Böheimkirchens auffallend ist, dass die Fußgeher bisher nur wenig Beachtung finden“, bestätigt Werner Rosinak.

Die Untersuchungen durch das Büro Rosinak & Partner haben gezeigt, dass gar nicht so wenige Personen zu Fuß im Ort unterwegs sind: Innerhalb von 24 Stunden wurden 1.370 Fußgängerquerungen gezählt (ohne Schülergruppen), 8.600 Fahrzeuge (davon 3,3 Prozent Schwerverkehr), 180 Radfahrer.

Eine Überprüfung der Parkplätze hat gezeigt, dass die vorhandenen Parkplätze häufig nicht voll ausgelastet sind. Bis auf die beiden Parkflächen hinter dem Feuerwehrhaus und dem Schulparkplatz sind alle Stellplätze Kurzparkzonen. Trotzdem werden Kunden-Stellplätze im Markt und auf dem Raika-Parkplatz in der Neustiftgasse häufig durch Firmenautos und Autos der Beschäftigten blockiert.

Nicht einkalkuliert ist in die Berechnung eine Fläche in Nähe der Kreuzung Hauptstraße mit der Hainfelderstraße, die für die Errichtung eines zusätzlichen Parkplatzes in Marktnähe in Erwägung gezogen wurde. Ebenfalls nicht dazugerechnet wurden die vorhandenen Parkplätze beim Fachmarktzentrum, da es sich um Privatparkplätze handelt, die außerhalb der Geschäftszeiten genutzt werden können.

Furcht vor möglichen Staus

„Durch die Umgestaltung des Marktplatzes werden vor dem neuen Bürgerzentrum zwei, maximal drei Parkplätze wegfallen“, so Werner Rosinak. Nicht nur auf Zustimmung stößt der Vorschlag, einen Gehsteig in der Neustiftgasse im Bereich der Apotheke zu erweitern: Manche fürchten, dass es zu Staus kommen könnte, wenn die Fahrbahn dort schmäler würde.

Apothekerin Beate Gareiß befürwortet allerdings eine Erweiterung des Gehsteiges: „Es wäre günstig, denn vor allem Fußgeher, die von der Seite des Penny-Parkplatzes kommen, tun sich schwer, die Fahrbahn zu überqueren.“ Dann könnte sie eine Rampe als Erleichterung für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder Personen, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, errichten. „Das ist derzeit nicht möglich, weil man von der Treppe man direkt auf die Fahrbahn steigt“.

„Der Großteil der präsentierten Vorschläge fand bei der anwesenden Bevölkerung breite Zustimmung“, zeigt sich Bürgermeister Johann Hell zufrieden.