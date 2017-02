Die Einsatzserie begann mit einer Fahrzeugkollision in der Mariazeller Straße auf Höhe des "Wifi". Die ausgetretenen Betriebsmittel mussten mit Ölbindemittel gebunden und die Fahrzeuge zur Seite gerbracht werden.

Brandeinsatz in Dürnstein

Danach folgte ein Großbrand in Dürnstein. (NÖN.at berichtete) Zu diesem Einsatz wurden die Feuerwehren Traismauer, Ober Wölbling, Statzendorf aus dem Abschnitt Herzogenburg, sowie von der Feuerwehr St. Pölten Stadt das Großtanklöschfahrzeug ( GTLF-A ) alarmiert.

Ein weiterer Einsatz wurde durch die Polizei bei der Feuerwehr St. Pölten angezeigt. In der Dr. Ofner Gasse kam es durch angebrannte Speisen zur Auslösung der internen Brandmeldeanlage. Die Feuerweher St. Pölten Stadt rückte unverzüglich mit zwei Fahrzeugen zu diesem Brand aus, bei dem es zu keinem gröberen Schaden außer einer starken Verrauchung der Wohnung kam.

Blumentröge fingen Feuer

Nach diesem Einsatz kam die Feuerwehr St. Pölten Stadt noch immer nicht zur Ruhe. Im Seniorenwohnheim Stadtwald kam es zum Brand zweier Blumentröge auf einer Terrasse.

Bei Eintreffen der Feuerwehr St. Pölten Stadt war der Brand bereits mit Feuerlöschern vom diensthabenden Personal niedergeschlagen worden. Die Feuerwehr St. Pölten führte Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der Dämmung durch. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Defekte Fahrzeuge und Kollisionen

In den frühen Morgenstunden am Freitag kam es dann auf der S33 zu einem Unfall eines Kleinlastkraftwagens. Dieser stand mit defekter Vorder- und Hinterachse in der Leitschiene. Das Fahrzeug wurde mittels Kranfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten Stadt auf einen Tieflader verladen und im Anschluss zur Straßenmeisterei gerbracht.

Jüngster Einsatz für die FF St. Pölten-Stadt war am Freitag am frühen Nachmittag. Auf der Kreuzung Josefstraße /Kranzbichlerstraße kollidierten zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dieser Kollision niemand. Ein Fahrzeug wurde schwer beschädigt, das zweite jedoch nur leicht. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von der FF St. Pölten Stadt zur Seite gestellt, der Abtransport erfolgt durch den ARBÖ.