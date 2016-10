Das dritte Jahr in Folge geht die Stadt St. Pölten mit einem ausgeglichenen Budget in das nächste Jahr. Insgesamt 193,5 Millionen Euro an Ausgaben und Einnahmen sind vorgesehen.

Einnahmenseitig ist die größte Veränderung die geplante Erhöhung der Abgaben für Wasser, Müll und Kanal. „Wir haben seit Jahren die Gebühren nicht angepasst. Wir mussten was tun, wurden dazu auch vom Land aufgefordert“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler (SP). 5,2 Prozent macht das Plus bei der Kanalabgabe aus, 9,9 Prozent beim Müll und 9,6 Prozent beim Wasser. Der Verbraucherpreis-Index sei im Zeitraum seit der letzten Erhöhung zugleich um fast elf Prozent gestiegen, rechnet Finanzchef Thomas Wolfsberger vor. Ein Durchschnittshaushalt müsse mit etwa drei Euro an Mehrbelastungen pro Monat rechnen.

Schuldenlast hat sich erhöht

Durch mehrere Großprojekte sowie den Swap-Vergleich und die jetzt doch schlagend werdenden Krankenhaus-Altlasten (Krazaf-Lücke) erhöht sich der Schuldenstand von zuletzt veranschlagten 80 auf 116 Millionen Euro. Dem stehen allerdings 54 Millionen Euro an Rücklagen gegenüber.

„St. Pölten ist eine wachsende Stadt. Das heißt, dass wir weiter investieren müssen – auch um im Wettbewerb der Städte nicht zurückzufallen“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler (SP). Für außerordentliche Investitionen sind insgesamt rund 20 Millionen Euro veranschlagt.

Die größten Investitionsbrocken im Überblick:

Aquacity: Zehn Jahre nach der Eröffnung wird die Aquacity generalüberholt. 1,1 Millionen Euro sind für die energietechnische Neuausstattung sowie den kompletten Umbau der Sauna-Landschaft veranschlagt. Die Arbeiten sollen großteils während der Sommermonate erledigt werden. „Wir erwarten uns durch diese Investition nicht nur eine attraktivere Wellness-Landschaft, sondern auch deutliche Einsparungen bei den Energiekosten“, erklärt Stadler.

Straßenbau und öffentlicher Verkehr: 3,9 Millionen Euro investiert die Stadt in Straßenbauprojekte. Damit finanziert wird die Fortführung der Sanierungen der Herzogenburger Straße, der Eichendorffstraße sowie der Unterwagramer Straße. 700.000 Euro kosten wird die Errichtung von Signalanlagen an den Eisenbahnkreuzungen in Stummergasse und Herzogstraße. 120.000 Euro sind für den Radweg-Ausbau veranschlagt, weitere 2,1 Millionen Euro für das Lup-System. Hier schlägt sich auch die Einführung der neuen Linien 12 und 13 sowie die Einrichtung eines neuen Lup-Informationssystems mit 705.000 Euro zu Buche. Budgetiert ist zudem die zweite Etappe der Sanierung der Park & Ride-Anlage in der Goldeggerstraße.

Fachhochschule, Schulen und Kindergärten: Die Fachhochschule wird ausgebaut, Baubeginn ist 2017. Dafür sind im nächsten Jahr vier Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt wird sich der Ausbau mit 35 Millionen Euro zu Buche schlagen. Ebenfalls budgetiert sind zwei Millionen Euro für Schul- und Kindergartenprojekte, darunter der Neubau des drei- oder viergruppigen Kindergartens in der Rödlgasse.

Rathausbezirk: Die erste Etappe der Umsetzung des Rathausbezirkes ist mit insgesamt drei Millionen Euro budgetiert. Damit sollen die erste Tranche für die Adaptierung des Wesely-Hauses zum „Haus der Zukunft“, die Aufstockung des ehemaligen Wasserwerk-Hauses am Linzer Tor sowie die Eingliederung des „Schubert-Hauses“ in das Rathaus finanziert werden. Eine weitere Million Euro ist für den Domplatz vorgesehen, 100.000 Euro für Umgestaltungen in der Fußgängerzone.

Wohnbau: 3,6 Millionen Euro werden in die Erneuerung von Gemeindewohnbauten investiert. Die größten Projekte sind die Sanierungen der Anlagen in der Bachgasse sowie in der Kranzbichlerstraße. Los gehen wird es auch mit Ausbau und Renovierung des Seniorenwohnheims Stadtwald.

Feuerwehren und Polizei: Die Sanierung der Stadtfeuerwehr-Zentrale wird im nächsten Jahr abgeschlossen und ist mit weiteren 1,5 Millionen Euro budgetiert. 100.000 Euro sind für den Garagenbau der Feuerwehr Pummersdorf vorgesehen, 300.000 Euro für die Verlegung der Polizeiinspektion Rathaus zum Bahnhof.