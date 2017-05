Ein in den Innenhof vorgezogenes Foyer wird es in der neu ausgerichteten Bühne im Hof nicht geben: Das ist das Ergebnis der jüngsten Planänderungen beim Vorhaben, den Eingang der Kulturinstitution nach dreizehn Jahren wieder in der Linzer Straße zu verlegen. Das Portal zum Innenhof wird aber neu gestaltet, das Tor zum Gebäude neu überdacht. Zudem ist eine Erneuerung der Fassade im Innenhof angedacht, informiert Geschäftsführer Thomas Gludovatz. „Im Endeffekt wird hier alles heller und einladender.“

Fix ist auch schon, dass es zum Publikumssaal der Bühne künftig drei gleichberechtigte barrierefreie Zugänge geben wird. „Das nimmt Druck aus der derzeitigen Eingangssituation“, erklärt die künstlerische Leiterin Daniela Wandl. „So wird das Auditorium leichter für unser Publikum erreichbar.“ Der Saal selbst werde nicht verändert.

Wohl aber der bisher dem Bühnen-Team vorbehaltene Gang hinter der Tribüne: Er wird verbreitert und führt ab Herbst vom Eingang im Innenhof in den Café-Bereich mit dem Foyer. Die Wand zum Gastro-Bereich wird abgeschrägt, das dort installierte Behinderten-WC wird künftig anstelle der jetzigen Abendkassa zu finden sein.

„Wir werden mit dem Umbau am 21. September zum Eröffnungsabend der nächsten Spielzeit fertig sein.“ Thomas Gludovatz, Geschäftsführer

Den Zeitplan will Gludovatz unbedingt einhalten: „Wir werden mit dem Umbau am 21. September zum Eröffnungsabend der nächsten Spielzeit fertig sein.“ Aufgrund der Planänderungen sei aus heutiger Sicht eine Wiederaufnahme der Arbeiten in der Winterpause nicht notwendig. Baustart soll nach der letzten Vorstellung am 10. Juni sein.

Mit dem Umbau werde ein Beitrag zur Belebung der Linzer Straße gelingen, sind Wandl und Gludovatz überzeugt. „Und eine Bühne, die noch benutzerfreundlicher wird.“