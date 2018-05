„Angst habe ich keine, wenn etwas passieren soll, passiert es“, sagt der St. Pöltner Michael Katzian. Und das, obwohl der 23-Jährige, der als Flying Cook um die Welt jettet, den Horror einer Todesfahrt schon zum zweiten Mal aus nächster Nähe miterlebte. Als vergangene Woche in Toronto ein Lieferwagen in die Menge raste und zehn Menschen tötete, befand sich Katzian gerade in der kanadischen Metropole.

„Ich war erschöpft, weil ich direkt aus dem Dienst kam. Deshalb habe ich mich entschieden, auf Sightseeing zu verzichten und ins Hotelzimmer zu gehen“, erzählt Katzian. Aus dem Schlaf gerissen wurde er von seinem ununterbrochen vibrierenden Handy. „Mein Chef hat angerufen und wollte wissen, ob es mir gut geht.“ Es folgten Anrufe seiner Freundin, Eltern und einiger Freunde, die die Bilder im Fernsehen gesehen hatten und sich Sorgen um den 23-Jährigen machten.

„Zu denken geben solche Vorfälle schon"

Das mussten sie damit schon zum zweiten Mal: Auch, als 2017 ein Lkw in New York sieben Menschen tötete, befand sich der 23-Jährige, der jede Woche zwischen Österreich, Amerika und Asien hin- und herfliegt, nur wenige Kilometer entfernt. „Zu denken geben solche Vorfälle schon. Wenn man an diesen Tagen in der jeweiligen Stadt ist, bekommt man erst richtig mit, was da passiert ist. Man sieht Gedenkplätze für die Verstorbenen und viele Trauernde in den Straßen.“