Wo früher Disziplin und Gehorsam herrschte, hält jetzt Ausgelassenheit und Partystimmung Einzug. Denn das Gelände der alten Kopal Kaserne verwandelt sich an vier Terminen zum wiederholten Male in die ultimative Partyzone. Startend mit Samstag, 8. Oktober, belebt die Kaserne an vier aufeinander folgenden Samstagen - also bis 29. Oktober - das Nachtleben der Traisenmetropole.

Bei der Opening-Party gibt es auch wieder den "New Legends Contest", bei dem Nachwuchs-DJs zeigen, was sie können.

