2017 war für Ronald Risy das mit Abstand intensivste Jahr, seit er 2010 als St. Pöltner Stadtarchäologe angestellt wurde. An 16 Stellen im Stadtgebiet hat Risy archäologische Grabungen geleitet und überwacht – etwa auf den Wohlmeyer-Gründen nördlich des Bahnhofes, in der Kremser Gasse, Wiener Straße 12, auf den WWE-Gründen, in der Linzer Straße, unter dem Schau.Spiel in der Rathausgasse 1, jüngst im Karmeliterhof und natürlich auf dem Domplatz.

Hohe Funddichte kam überraschend

Hier wurden auf einer Fläche von nur 356 Quadratmetern 3.971 Individuen gefunden und freigelegt. Auf der bisher größten Fläche wurden im Vergleich dazu 2015 auf 820 Quadratmetern „nur“ 3.164 Skelette ausgegraben. Mit dieser hohen Funddichte hat Risy nicht gerechnet. „Wir haben nicht langsam gearbeitet, sondern die Anzahl der Individuen in der Platzmitte ist einfach gigantisch“, betont Risy.

Mit dem Bioarchiv der Individuen lassen sich laut Anthropologe Fabian Kanz etwa periodisch wiederkehrende Epidemien und auch Problemlösungen für die Zukunft ableiten. Der große Anteil an bestatteten Kindern zeige, dass die jüngsten Mitglieder der mittelalterlichen Gesellschaft eher in der Mitte des ehemaligen Friedhofs begraben wurden.

Ende für Mitte 2019 realistsich

„Wäre alles normal verlaufen, hätten wir natürlich 2018 mit den Grabungen fertig werden können“, erläutert Ronald Risy. Aktuell erscheint ein Ende der archäologischen Arbeiten aber erst Mitte 2019 realistisch. Von den rund 5.250 Quadratmetern sind 1.120 noch nicht untersucht.

Gefunden haben die Arbeiter nicht nur die mittelalterlichen und neuzeitlichen Bestatteten, sie konnten auch wertvolle Einblicke in die römische Vergangenheit gewinnen: In der Mitte des Domplatzes zeichnet sich ein großes römisches Gebäude ab. Details deuten darauf hin, dass die Räume mit einer Fußbodenheizung ausgestattet waren und das Haus einem reichen Bürger gehört hatte. „Wir haben damit übrigens das erste Gebäude mit einem gemauerten Kanal gefunden“, erläutert Risy.

Dieses Gebäude ist nur weniger Meter vom Badehaus entfernt, dessen Steine im Frühmittelalter für einen Kirchenbau genutzt wurden. Zusammenhängen könnte der diesjährige Fund auch mit dem fußbodenbeheizten Saal im Westen des Domplatzes.

Mehr Budget für Domplatz-Planungen

Der innerstädtische Friedhof spiele aufgrund seiner Dimension europaweit in der obersten Liga mit, betont Bürgermeister Matthias Stadler. „Wir rittern da mit London und Berlin, die auch nicht größere Grabungsflächen haben.“ Diese Bedeutung müsse in das Domplatz-Projekt einfließen. „Die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt bietet sich geradezu an, mit der Platzgestaltung Akzente zu setzen. Da geht es nicht nur um eine normale Pflasterung.“ Inwieweit die reichhaltige Vergangenheit am Domplatz zur Schau gestellt wird – ob durch Sichtfenster oder unterirdische Zugänge –

wird man in den im nächsten Jahr fertiggestellten Plänen des Architektenteams Jabornegg & Pálffy sehen. „Wir suchen jedenfalls nach einem Anknüpfungspunkt zwischen nordöstlicher Platzecke und Diözesanmuseum.“ Um die „einmalige Chance für den Domplatz“ zu nutzen, wird auch das nächstjährige Budget für den Domplatz von einer Million auf 1,8 Millionen Euro aufgestockt.

Wo genau im nächsten Jahr gegraben wird, ist noch nicht restlos festgelegt. Klar ist aber schon, dass die Diözese den für 2018 geplanten Start der Sanierung der Dom-Fassade auf 2019 verschiebt. „Wir rechnen damit, dass die Grabungsflächen ganz nah am Domgebäude sind“, informiert Diözesansprecher Markus Riccabona. Wie der zentrale Zugang zu den Diözesanstellen im Bistumsgebäude im Nordosten des Platzes gestaltet, hänge noch von den Planungen der Stadt ab. „Sobald wie möglich erfolgen aber die statischen Sicherungsmaßnahmen für den Lift, der dort errichtet wird.“