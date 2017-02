Der lange Winter machte auch den Marktstandlern auf dem Domplatz zu schaffen. Schön langsam wird es aber wärmer und wie in den vergangenen Jahren üblich, zeigt der Markt damit wieder ein neues Antlitz. Die archäologischen Grabungsarbeiten wandern heuer mitten auf den Platz. Ein Umstand, der das Marktamt vor eine besondere organisatorische Herausforderungen stellte.

„Wir haben uns bemüht, allen Anforderungen gerecht zu werden und für Marktbeschicker sowie Kunden eine möglichst optimale neue Markt-Struktur zu schaffen“, erklärt Marktamtsleiterin Gabriele Bertl. Als zusätzliche Herausforderung kommt in diesem Jahr dazu, dass sich die Lagerflächen für die Baustelle in der Kremser Gasse ebenfalls auf dem Domplatz befinden und hier im Norden die Fläche blockieren werden.

Mit dem „Närrischen Grillen“ am Faschingsamstag heißt es Abschied nehmen vom alten Markt. Am Donnerstag, 2. März, präsentiert sich der Markt bereits neu aufgestellt. Die Grabungen werden da noch nicht begonnen haben, sehr wohl aber die Bauarbeiten in der Kremser Gasse. „Wir hätten jetzt nur kleine Umgruppierungen vornehmen können und dann bei Grabungsbeginn noch einmal. Besser ist es aber, gleich alles auf einmal zu erledigen, damit dann wieder Ruhe einkehren kann“, führt Bertl aus. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich Kunden nach einer ersten Orientierungsphase bald wieder an die neuen Standorte ihrer Lieblingslieferanten gewöhnen.

Der Unterschied zu den vergangenen Umgruppierungen ist, dass kein einziger der etwa 70 Marktstandler an seinem gewohnten Standort bleibt. „Vielleicht führt das auch dazu, dass die Besucher die Vielfalt unseres Marktes bewusster wahrnehmen“, sieht Bertl auch Vorteile. Mit dem beginnenden Frühjahr sind am Markt wieder neue Anbieter zu erwarten, beispielsweise ein Stand mit italienischen Spezialitäten, die Firma Chudicek mit Oliven und Käsespezialitäten und Don Fredo mit spanischen Spezialitäten.

5.000 Besucher im Schnitt pro Markttag

Generell ist Bertl stolz, dass ein großer Teil der Standler bereits viele Jahre den Domplatz bereichert: „Es freut mich, wenn ich sehe, dass bei vielen Marktbeschickern bereits die Jungen mitarbeiten oder übernommen haben. Das ist ein Beweis für Kontinuität und die Grundlage dafür, dass unser Markt so erfolgreich ist.“ Auf diese Kontinuität kann der seit 1900 auf dem Domplatz angesiedelte Markt auch bei den Gästen zählen. „Der Besuch des Marktes am Donnerstag oder Samstag gehört für viele St. Pöltner einfach dazu“, weiß Bertl. Mit durchschnittlich 5.000 Besuchern sei ein Markttag auch immer ein Frequenzbringer für die ganze Innenstadt. Eine Parkplatznot an Markttagen sieht Bertl nicht: „Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten, von denen es nicht weit auf den Domplatz ist.“ Leicht sei der Markt auch ohne Auto erreichbar.

Gabriele Bertl betreut die etwa 70 Markt-beschicker. | NOEN, NÖN

Wie lange die Grabungsarbeiten in der Mitte des Platzes dauern werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Klar ist allerdings, dass es nicht die letzte Fläche ist, die die Archäologen erkunden müssen. Ausständig sind noch der Bereich vor dem Dom-Eingang und der Norden des Platzes. Ende 2018, das hat Bürgermeister Matthias Stadler angekündigt, sollen die archäologischen Arbeiten aber auf jeden Fall beendet sein.

Bis dahin wird auch entschieden sein, wie Markt und Domplatz der Zukunft aussehen werden. Ob dieser Zeitplan hält, hängt aber nicht zuletzt davon ab, was unter der Asphaltdecke zum Vorschein kommt.