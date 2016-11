Geballte Rock-Power und Mundart-Texte zeichnen das neue Projekt von Gitarrist Harry Stöckl aus: Gemeinsam mit Bassist Gerald Schaffhauser und Benjamin Zissler geigt der Saitenmeister am Freitag, 18. November, ab 20 Uhr im frei:raum erstmals als „Nattastoy“ auf.

Der Bandname verweist auf den Nattersbach, an dem Frankenfels liegt. „Hier und in Weinburg habe ich meine Wurzeln.“ Nattastoy ist die erste Formation, in der Stöckl alle Songs selbst schreibt und dazu Gitarre spielt und singt. Vor zwei Jahren kam ihm die Idee, das Mundart-Projekt ins Leben zu rufen. „Natürlich funktioniert das nur, wenn man großartige Menschen in der Band hat - wie eben Gerald und Benjamin.“ Das zweite Konzert geben Nattastoy am 24. November im Café Carina in Wien.

Auf der Bühne des frei:raum steht am 18. November noch ein weiteres neues Projekt bereits bekannter St. Pöltner Musiker: Die Progressive-Rock-Band Persheneg wird ihren ersten Gig zelebrieren. Hinter dem Namen, angelehnt an Perschenegg in Pyhra, ‚verbergen‘ sich Almost-Purple-Keyboarder Alexander Greiml, Geigerin und Sängerin Barbara Zidar-Willinger, Drummer Bernhard Schandl, Gitarrist Thomas Kraushofer und Bassistin Lilli Rollenitz.