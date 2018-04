Eine Firmengarage seines eigenen Arbeitgebers hatte ein 18-Jähriger aus Pyhra zum Einbruchsziel auserkoren. In der Nacht zum 4. April brach er in das Gebäude in St. Pölten ein. Im Garagen-Inneren knackte er einen Tresor und stahl daraus Bargeld im dreistelligen Euro-

Bereich.

Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos konnten den jungen Mann aber rasch ausforschen. Denn die Tat setzte Insiderwissen voraus, die Ermittlungen konzentrierten sich daher auf den Mitarbeiterkreis der

Firma.

Insgesamt 4.800 Euro wurden erbeutet

Der 18-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme auch geständig. Im Zuge weiterer Erhebungen konnten ihm von der Polizei sogar noch weitere Delikte nachgewiesen werden. So hatte er bereits im Oktober des Vorjahres zwei Mal in St. Pölten Bargeld aus Geldbörsen gestohlen. Außerdem war er in der Nacht zum 9. April 2017 in ein Geschäft in Böheimkirchen eingebrochen und hatte dort Bargeld gestohlen. Auch zu diesen drei Straftaten zeigte er sich geständig.

Insgesamt erbeutete der 18-Jährige bei seinen Coups 4.800 Euro, die Höhe des dabei entstandene Sachschadens ist hingegen noch unbekannt. Ein Großteil der Beute konnte von der Polizei sichergestellt und an die Opfer zurückerstattet werden.

Der Beschuldigte wurde auf freiem Fuß angezeigt.