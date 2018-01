In unterschiedlicher Zusammensetzung schlug eine rumänische Einbrecherbande in den Bezirken Krems, St. Pölten, Tulln und Hollabrunn zu. Die beiden Hauptakteure Vasile C. (35) und Ionut R. (31) und deren Helfershelfer wählten ihre Ziele aber nicht zufällig aus: Durch Insidertipps wussten sie, wo es viel zu holen gibt. Informanten fanden sie unter Landsleuten, deren Kontakt sie gezielt gesucht hatten.

Es gab auch einen Tippgeber in der Landeshauptstadt, der sich vor Gericht als Finanzberater und Versicherungsmakler bezeichnete. Der in St. Pölten ansässige Rumäne (28) verriet seinen Landsleuten für einige „grüne Scheine“ vermögende Kunden: Die Bande stahl bei in einem Coup in St. Pölten Schmuck im Wert von 35.000 Euro und eine Münzensammlung im Wert von 5.000 Euro. Einbrüche in ein Geschäftslokal im Teufelhof (Beutewert rund 3.000 Euro) und in ein Einfamilienhaus in Grillenhöfe (9.500 Euro Bargeld) folgten.

Übermut ließ Verbrecherbande auffliegen

Die erfolgreichen Beutezüge ließen die beiden Einbrecherchefs offensichtlich übermütig werden. Das Duo feierte ausgelassen mit einigen Helfern in einem Kremser Etablissement. Es kam zu einem Streit mit einem Landsmann, der vor dem Lokal in eine Schlägerei mit einem Mordversuch ausartete. C., R. und Mihai S. (47) wurden als Schläger ausgeforscht. Unter Mordverdacht geraten, ließ C. dann die Einbrecherbande auffliegen.

Für die Einbrecherchefs C. und R. setzte es je vier Jahre Gefängnis. Der Informant aus St. Pölten wurde zu 18 Monaten verurteilt, davon muss er ein halbes Jahr hinter Gittern absitzen. Alle Urteile sind noch nicht rechtskräftig.