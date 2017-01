Sie haben bereits den Löwenherz-Preis gewonnen und den Sustainability-Award, werden von Lehrern und Schülern hoch geschätzt – und sind dennoch wenig bekannt: die interkulturellen Mentoren an einigen Pflichtschulen.

Seit sechs Jahren organisieren Susanne Binder und ihr Team mit Unterstützung des Integrationsministeriums und des städtischen Büros für Diversität das Projekt. Mehrsprachige junge Menschen mit Migrationshintergrund, oft Studenten, besuchen Pflichtschulen und unterstützen Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

Identifikationsfiguren für die Schüler

„Wir haben 14 Sprachen im Projekt“, erklärt Susanne Binder. „Dabei ist seit einiger Zeit auch Arabisch. Der Bedarf ist hier sehr groß.“ Die Mentoren sind Schnittstelle zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. „Sie helfen bei Sprachschwierigkeiten, sind Rollenvorbilder in einer fremden Kultur und zeigen, wie wichtig gute Schulbildung ist“, so Binder, die auf der Suche nach Mentoren ist – vor allem für Schulen in St. Pölten.

An der Dr.-Theodor-Körner-Mittelschule hat Eva Hiegesberger positive Erfahrungen mit dem Projekt gemacht: „Es ist eine Bereicherung für die Kinder, die Mentoren sind Role-Models und halten oft den Kontakt auch außerhalb der Schule“, betont die Lehrerin, die im Landesschulrat für Mehrsprachigkeit und Migration zuständig ist.