Ein besonders vertrackter Fehler hält derzeit die EVN auf Trab: Zwei Mal kam es am Vormittag bereits zu Stromausfällen – Grund ist ein Kabelfehler, der nur kurz auftritt. „Danach ist alles gleich wieder in Ordnung“, verrät EVN-Geschäftsstellenleiter Herbert Bugl. „Das Problem dabei ist aber, dass wir so das Gebrechen nicht orten können.“ Klar ist nur, dass das Kabel irgendwo zwischen Heidenheimstraße, Steinergasse, Domplatz und Rathausplatz liegt.

Somit könne es jederzeit wieder zu Ausfällen kommen, erklärt Bugl. Derzeit werden alle überirdischen Möglichkeiten geprüft. Sollte sich das beschädigte Kabel aber unter der Erde befinden, kann die EVN die Schadstelle erst bei einem längeren Ausfall orten. Mit dem gestrigen Stromausfall im Westen St. Pöltens hat das heutige Gebrechen nichts zu tun, betont Bugl. Betroffen sind diesmal rund 2.500 Haushalte.