Nach einem Vierteljahrhundert als Musiker hat der St. Pöltner Gitarrist Johannes Maria Knoll sein erstes Studio-Album aufgenommen. Bislang steuerte er seine virtuosen Gitarren-Klänge bei mehr als 200 Singles, CDs und Downloads bei – von Reggae bis Rock und für verschiedenste Interpreten wie Mono & Nikitaman, Gentleman, Lukascher und etwa als Teil der House of Riddim-Band.

Zeit für ein Statement

„Der Gedanke zu einem Solo-Album kam mir im Vorjahr bei der ‚Night of the Guitar‘ im frei:raum“, erzählt Knoll im NÖN-Gespräch. „Da dachte ich mir, es wird Zeit, ein Statement zu setzen.“ Sein Statement heißt „Transcended“ und vereint 17 Instrumentalstücke in sich. Für sein Album hat Knoll auf bereits bestehende Melodien und Riffs zurückgegriffen, aber auch extra für „Transcended“ zwei neue Nummern geschrieben. Der rote Faden durch das Rock-Manifest ist dabei Knolls Gitarrenspiel, das an die Stimme eines Erzählers erinnert. „Sie erzählt von wichtigen Eckpfeilern der Bibel, die mich in schwierigen Zeiten sehr inspiriert und aufgebaut hat.“ So empfindet Knoll „Transcended“ als spirituelles Bekenntnis und als Ausdruck seiner persönlichen Wandlung.

Depeche Mode Drummer mit an Bord

Für sein Werk hat Johannes Maria Knoll den St. Pöltner Bassisten Gerald Schaffhauser und Christian Eigner gewinnen können. Letzterer sei für ihn immer quasi ein Mythos gewesen, betont der Gitarrist. „Vor seiner Zeit als Depeche-Mode-Drummer hat er Danzer, Minisex und Kurt Ostbahn aufgenommen. Ich war positiv überrascht, wie unkompliziert und zuvorkommend Eigner ist.“

„Transcended“ erscheint am 14. Oktober und wird am 2. Dezember live im frei:raum aufgeführt – mit Gerald Schaffhauser, Christian Eigner und Chris Scheidl an der zweiten Gitarre.