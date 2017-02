Sie sind Kinder und ihnen war einfach so langweilig. Das ergaben die polizeilichen Erhebungen, warum drei St. Pöltner wie von Sinnen in der Glanzstoff wüteten und einen beachtlichen Sachschaden von 50.000 Euro anrichteten.

Golfschläger und Hammer zur Bekämpfung der Fadesse

Als Werkzeuge zur Bekämpfung ihrer Fadesse wählten sie einen Golfschläger und einen Hammer. „Die Täter drangen ins Gebäude ein, indem sie eine Scheibe mittels Pflastersteinen einschlugen. In weiterer Folge demolierten sie mit einem Golfschläger und einem Hammer die Scheiben und Lichter von drei Gabelstaplern sowie von einem Traktor“, schildert Vize-Stadtpolizeikommandant Thomas Heinreichsberger. Weiters schlugen sie auf bereits zur Auslieferung bereitgestellte, verpackte Aluminiumprofile, welche auf Paletten gelagert waren.

Als ihre Zerstörungswut befriedigt war, versuchten sich die drei Burschen, alle österreichische Staatsbürger, im Alter von acht und jeweils 15 Jahren, noch im Einbruch. Im Zuge der Tat stahlen sie nämlich gleich diverse Elektronikgeräte. Einen Laptop warfen sie bei ihrer Flucht außerhalb des Firmengelände in ein Gebüsch, wo er später von der Polizei gefunden wurde.

Brandalarm machte auf den Fall aufmerksam

Auf den Fall aufmerksam wurde man durch einen ausgelösten Brandalarm: „Nachdem sie die Sachbeschädigungen durchgeführt hatten, versprühten sie noch vier Pulver Feuerlöscher im Lager und in den Büroräumen, wobei es aufgrund der Staubbildung zur Brandauslösung kam“, schildert Heinreichsberger.

Die Stadtfeuerwehr St. Pölten rückte daraufhin aus. Aufgrund der massiven Staubbildung wurde vorerst vermutet, dass eine Decke eingestürzt ist. Doch dem war nicht so: Die Polizei erkannte rasch, dass es sich um einen kriminellen Akt handelte, bei dem die Täter durch Einschlagen der Scheibe einer Türe an der Nordseite des Gebäudes in die Lagerhalle gelangt waren.

Die Burschen werden angezeigt, zwei davon sind bereits strafmündig. Polizeichef Heinreichsberger lobt sein Kriminalistenteam: „Durch intensive Ermittlungs- und Fahndungstätigkeit konnten die drei Jugendlichen sehr rasch ausgeforscht werden.“