6.100 Rechtsanwälte gibt es in Österreich. Rund 200 Vertreter fanden sich am vergangenen Freitag im Landestheater St. Pölten zum alljährlich anberaumten Anwaltstag.

Dort wird neben Diskussionen über aktuelle Probleme auch ein Tätigkeitsbericht vorgelegt. So wurden im Vorjahr über 40.000 Bürger unentgeltlich vertreten oder beraten. Unter anderem im Rahmen der „Ersten Anwaltlichen Auskunft“, bei der sich 17.000 Bürger kostenlos Rat holten. Dieser Service war im Vorjahr kurz vor dem Aus gestanden, weil der gesetzliche Tarif seit 2008 nicht mehr inflationsangepasst worden war.

Auch die NÖ Anwaltskammer hatte mit dem Aus dieses beliebten Services gedroht, ehe doch noch eine Lösung gefunden werden konnte. „Die zahlreichen unentgeltlichen Tätigkeiten tragen dazu bei, den Bürgern zu ihrem Recht zu verhelfen“, betonte Rupert Wolff, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK) in St. Pölten. Unter diese unentgeltlichen Leistungen fallen beispielsweise kostenlose Beratungen von Verbrechensopfern oder der „Verteidigernotruf“, der unter 0800 376 386 rund um die Uhr erreichbar ist. 3.800 Kontakte gab es seit 2008 unter dieser Hotline.

Begutachtungsfristen sind kaum einzuhalten

Kritik wurde bei der Fachtagung an den kurzen Begutachtungsfristen für Gesetzes- und Verordnungsentwürfe geübt. Das Bundeskanzleramt sehe im Gesetzgebungsverfahren eine Begutachtungsfrist von sechs Wochen vor. Die sei nur in 16 Prozent der Fälle eingehalten worden, moniert Rupert Wolff. „Das Begutachtungsverfahren verkommt damit zunehmend zur Farce.“

Und nennt ein Beispiel: Bei der letzten Novelle des Asylgesetzes seien nicht einmal zwei Wochen zur Begutachtung zur Verfügung gestanden. Daher fordern die Rechtsanwälte hier die Einführung von Mindeststandards im Gesetzgebungsverfahren. Ziel sei ein transparentes Verfahren zur Sicherstellung der Qualität und Verständlichkeit der Gesetze.