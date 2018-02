Bunte Freuden am Union-Kinderball .

Auch in diesem Jahr besuchten wieder tausende kleine und große Gäste den größten Kinderball in Niederösterreich. Beim Union-Kinderball im VAZ konnten sich die verkleideten Gäste an Kletterwänden, Hüpfburgen, Mitmach-Show und viele Spielestationen austoben. Und zwischendurch konnten sich die Ballbesucher mit Speis‘ und Trank laben.