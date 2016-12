Weihnachten mit Tannenbaum, Christkindlmärkten und wärmendem Glühwein — das vermissen einige St. Pöltner, die zur Zeit im Ausland sind. Etwa Dominik Paireder, der Obmann des Vereins „Guarantee on tomorrow“.

Weihnachten fernab der Heimat

Er wird mit Freundin Clara die Weihnachtsfeiertage in Cuenca im Süden Ecuadors und anschließend in der Hauptstadt Quito verbringen. Die beiden haben Ende Oktober eine zehnmonatige Weltreise gestartet. „Cuenca ist gezielt gewählt, da ich dort im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit für die Caritas an einem Bauprojekt für ein Kinder- und Frauenhaus teilgenommen habe.“

Das weihnachtliche St. Pölten werde ihm auf eine gewisse Art abgehen, betont Paireder. Die hektische und konsumgesteuerte Zeit in Österreich habe aber angesichts von „Familien, die nur mit Müh und Not die Mittel für das tägliche Brot zusammenbekommen, einen bitteren Beigeschmack“.

Das bestärkt Dominik Paireder darin, nach seiner Rückkehr in die Heimat wieder mit sozialen Projekten Schutzsuchenden zu helfen. Den Landeshauptstädtern wünscht der Weltreisende „frohe Weihnachten und dass sich möglichst viele besinnen, worum es bei diesem Fest geht: um das Gemeinsame“.

Die St. Pöltnerin Sophia Billeth und Anja Bonifazi aus Silberwald genießen seit ihrem „Bachelor“ für Physiotherapie einen Trip durch Thailand und Bali, bevor sie den Start ins Berufsleben wagen. Die Buddhisten in dieser Gegend der Welt feiern sie Weihnachten eigentlich nicht.

„Aber natürlich ist es auch hier ein wenig westlich angehaucht und weihnachtlich dekoriert“, schildern die beiden jungen Reisenden: „Die Menschen hier feiern den 24. Dezember mit Freunden oder der Familie mit einem großen Fest am Abend. Wir werden Weihnachten mit zwei Mädels aus Deutschland am Strand verbringen, Cocktails aus Kokosnüssen schlürfen und am Abend schön essen gehen. Und natürlich schenkt jeder seinem Bengerl etwas“, erzählt Sophia Billeth.

Seit etwa neun Monaten in der Weltgeschichte unterwegs sind die St. Pöltner Wolfgang und Barbara Janko. Nach Aufenthalten in Asien, Australien, Neuseeland und den Cook Inseln sind sie derzeit in Amerika unterwegs. „Die Familie meiner Frau kommt und wir treffen uns in Fort Lauderdale in Florida“, berichtet Janko. „Silvester fliegen sie zurück und wir weiter nach Los Angeles“, so Janko.

Sehnsucht nach Fest in der Heimat

Im fernen Neuseeland feiert NÖN-Mitarbeiterin Nina Gamsjäger den Heiligen Abend. Gemeinsam mit ihrer Gastfamilie, bei der sie ein halbes Jahr wohnt, stehen am 25. Dezember Barbecue und Cricket am Strand an. „Statt Winterjacke und Mütze werde ich den Tag mit Bikini und Sommerkleid verbringen.“ Gamsjäger fehlen aber trotzdem die Traditionen: „Kein Adventkranz, keine Weihnachtskekse, kein gemeinsames Liedersingen, keine Weihnachtsmärkte und kein Punsch.“ Suspekt sei den Kiwis vor allem der Krampusbrauch.

„Ein Weihnachten im Ausland kann und will ich mir gar nicht vorstellen.“

Ina-Alice Kopp, den erfolgreichen St. Pöltner „TV-Export“, zieht es zu Weihnachten zurück in die Heimat: „Ein Weihnachten im Ausland kann und will ich mir gar nicht vorstellen.“ Während ihres Studiums in China ist die 35-jährige Schauspielerin sogar einmal kurzfristig für nur eine Woche nach Hause geflogen. Letztes Jahr war sie eine Woche vor Weihnachten noch am Set in China und hatte Panik, weil sich der Dreh immer weiter verschoben hatte.

Derzeit ist Kopp noch in ihrer zweiten Heimat Los Angeles und steht unter anderem mit Oscar-Gewinner Jonathan Kimble Simmons für die neue TV-Serie „Counterpart“ vor der Kamera. In St. Pölten genießt Ina-Alice Kopp Christkindlmärkte, Glühwein, Maronistände und Christmetten. „Bei 20 Grad und Palmen stellt sich in Los Angeles bei mir gar keine Weihnachtsstimmung ein.“ Den Heiligabend beginnen wir meistens mit einem Glas Champagner, ich spiele Weihnachtslieder am Klavier und die ganze Familie singt Weihnachtslieder“. Weihnachten zu Hause ist für Kopp ein Fixpunkt, den sie nicht missen will. „Es ist die schönste Zeit im Jahr und ich freue mich oft schon das ganze Jahr darauf. Die Ruhe, die Einkehr, Zeit mit der Familie – das alles ist mir sehr wichtig.“