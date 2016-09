Bunte Farben, einzigartige Showeinlagen und jede Menge Lebensfreude: Aus dem alljährlichen Veranstaltungskalender ist das Fest der Begegnung nicht mehr wegzudenken.

Die Hauptorganisation übernahm heuer – nach einer einjährigen Pause – wieder ein altbekanntes Gesicht: Sepp Gruber. Im Vorjahr musste die Veranstaltung ohne ihn über die Bühne gehen. „Ich war in Bildungskarenz – habe die Ausbildung als Lebens- und Sozialberater absolviert“, erklärt Gruber. „Außerdem habe ich ein lang ersehntes persönliches Projekt in Angriff genommen: Ich bin einen Monat lang durch Kurdistan geradelt.“

Dass er in diesem Jahr wieder dabei ist, war ihm eine Herzensangelegenheit: „Ich habe mich viel mit anderen Kulturen beschäftigt. Das Zusammenbringen der Menschen ist mir enorm wichtig.“ Trotzdem neigen sich die Kraft und Zeit Grubers als Veranstalter dem Ende zu: Die Ausrichtung des Festes der Begegnung im nächsten, mittlerweile 25. Festjahr sichert Gruber zu. Danach möchte er das Zepter jedoch endgültig in jüngere Hände übergeben. „Ich hoffe, dass sich ein Nachfolger für das Fest der Begegnung findet. Es ist an der Zeit für neue Ideen.“