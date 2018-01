2018 ist ein besonderes Jahr für Österreichs ältesten immer noch musizierenden Musikverein: Vor 180 Jahren, genau am 20. Mai 1838, traten Chor und Orchester unter der Leitung von Anton Scherer erstmals öffentlich auf. Das ist aber nur ein Grund, warum der Musikverein 1837 nicht bereits 2017 das Jubiläum feierte: Der andere ist, dass das erste Jahr der Vereinsmusikschule erst 1838 abgeschlossen wurde.

„Das Ziel der Vereinsgründer war es, die musikalische Bildung in der Stadt zu fördern – nicht nur jene der Erwachsenen, sondern auch jene von Jugendlichen und Kindern“, erklärt

Obfrau Martina Bender. Deshalb sei der Ausbildung immer ein großer Stellenwert zugekommen. Die Statuten der Musikschule bauten auf jenen des 20 Jahre zuvor gegründeten Wiener Konservatoriums auf.

„Wien hatte damals noch keinen Musikverein“

Doch selbst für die in Wien ausgebildeten Musiker war St. Pölten in den folgenden Jahren die erste Adresse, weiß Bender: „Wien hatte damals noch keinen Musikverein.“ Die St. Pöltner führten da bereits große Werke für Orchester und Chor auf. Geprobt wurde im Haus von Sangesbruder Vinzenz Höfinger am Herrenplatz.

Nach 15 Jahren war vorerst Schluss, der Verein wurde sistiert. Neuen Schwung brachte erst die Ära von Ludwig Stöhr, nach dem die Straße zwischen Schießstattring und Raab-Promenade benannt ist. 30 Jahre lang leitete der Geigenbauersohn die Geschicke des Musikvereins. In seiner Ära erhielt die Musikschule das Öffentlichkeitsrecht. Musikalisch sorgte der Musikverein damals mit Oratorien wie „Die Schöpfung“ von Haydn für Furore. Über 1.000 Besucher pro Konzert waren keine Seltenheit. Ähnlich erfolgreich ging es unter Stöhrs Nachfolger Alois Gruber weiter. 1929 wurde erstmals eine Aufführung des St. Pöltner Musikvereins im Rundfunk übertragen: Haydns „Nelson-Messe“.

In der NS-Zeit wurde der Musikverein aufgelöst. 1946 begann ein Team mit Georg Kunrath, Walter Hofmann und Otto Kral als Hauptakteuren mit der Aufbauarbeit. Unter Emil Lafite gab der Musikverein 1961 die Musikschule an die Stadt ab. Damals angeboten wurden die Fächer Klavier, Violine, Trompete, Gitarre und Gesang. Erster Leiter der städtischen Musikschule war Walter Hofmann, der sie bis zu seinem Abschied 1979 zur größten Niederösterreichs ausbaute.

„Früher war Musizieren ein Teil des Alltags“

Die Herausforderungen sind heute andere als in den Anfangstagen, weiß Bender: „Damals waren Singen und Musizieren ein Teil des Alltags. Heute ist das nicht mehr so.“ Erschwerend komme hinzu, dass sich immer weniger Menschen regelmäßigen Proben verpflichtet fühlen möchten. „Schwer ist es auch, junge Menschen für das Singen und Musizieren zu begeistern, weil sie aus einem sehr vielfältigen Freizeitangebot wählen können,“ betont Bender. Gegenwärtig zählt der Musikverein etwa 60 Mitglieder, die das Erbe aufrecht erhalten: „Wir haben hier eine Tradition, die es in ganz Österreich nicht gibt. Das ist vielen St. Pöltnern noch viel zu wenig bewusst.“

Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr wie der große Festakt im VAZ am 9. Mai oder die Sonntags-Matinee in den Stadtsälen am 27. Mai sollen bei dieser Bewusstseinsbildung helfen.