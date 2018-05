Die gewaltsame Entfremdung des Menschen voneinander zeigt Akram Khan, einer der renommiertesten Choreografen der Gegenwart, im Stück „Xenos“. Der 44-jährige Brite gibt mit dieser Produktion am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Festspielhaus seine letzte abendfüllende Solo-Performance als Tänzer.

Am selben Tag, von 11 bis 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, der „Masterclass für Young Professionals“ auf der Probebühne zuzusehen. Eine Einführung in Khans Werk findet um 18.30 Uhr statt. Nach „Xenos“ wartet das Festspielhaus noch mit fünf Events auf, danach geht es in die Sommerpause.

Am 22. September startet dann die nächste Festspielhaus-Saison mit dem kubanischen Ausnahmetänzer Carlos Acosta, der mit seiner gefeierten Compagnie Acosta Danza unter dem Titel „A Celebration“ sein 30-jähriges Bühnenjubiläum tänzerisch zelebriert.

Ein tänzerisches Highlight verspricht auch die zeitlose Geschichte „Carmen“ in der Interpretation durch den französischen Choreografen José Montalvo zu werden. Seine Sicht der emanzipierten Femme fatale gibt es dann am 13. Oktober zu sehen.

Am 2. November bringt dann die Urban-Dance-Formation Hungry Sharks ihr modernes Stück „#fomo – the fear of missing out“ auf die Bühne.

Mehr Infos über Tanz, Musik und mehr unter festspielhaus.at.