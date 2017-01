Gleich drei Einsätze innerhalb von nur 21 Stunden forderten vergangenes Wochenende die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Unterradlberg – bei eisigen Temperaturen.

Nach dem nächtlichen Brandeinsatz der Alarmstufe 3 im Holzwerk Egger ( NÖN.at berichtete ), zu dem mehr als 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren gerufen worden waren, wurde gleich am nächsten Tag das Mittagessen vieler Mitglieder jäh unterbrochen, als zum Brand einer Werkstatt in Kleinhain alarmiert wurde.

Doch die Sirene schwieg nur kurz, denn noch am Abend desselben Tages mussten die Feuerwehrmitglieder zu einem Verkehrsunfall ausrücken: Ein Fahrzeug war auf der Hainerstraße nach einem Waldstück aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und erst nach rund 20 Metern am Waldrand in einem Feld zum Stillstand gekommen. Der Lenker blieb zum Glück unverletzt.

Trotz der Minusgrade konnte das Auto mit Unterstützung des Traktors eines Feuerwehrmitgliedes aus dem Acker gezogen und sicher abgestellt werden.