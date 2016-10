In den vergangenen zwölf Monaten wurden 322 Personen in Pfarrhöfen untergebracht, derzeit sind es 318 in 40 Pfarren. Für 1.106 Flüchtlinge haben Pfarren private Quartiere angemietet, aktuell liegen diese Unterkünfte in 71 Pfarren. 965 Personen werden von 49 Pfarren in Quartieren der Grundversorgung betreut.

"Zuerst war es mal nötig, schnell viele Quartiere zu schaffen, aber die Begleitung der Flüchtlinge geht weit darüber hinaus", erklärte Stöger laut Aussendung. Viele Flüchtlinge seien traumatisiert, verletzt oder mit psychischen Problemen angekommen; da sei Einfühlungsvermögen, konkrete Hilfe bei Behördengängen, Deutschlernen und das Schenken von Zeit notwendig. Da es jedoch auch zu Überforderung von Freiwilligen gekommen sei, habe die Caritas eine Struktur der Begleitung der Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe aufgebaut.

Einige Pfarren hätten speziell nach christlichen Flüchtlingen gefragt, berichtete Stöger. Diesem Wunsch konnte laut Aussendung aber nur selten entsprochen werden, so dass sich viele Helfer mit dem islamischen Glauben auseinandersetzen mussten. Auf der anderen Seite werde "behutsam versucht, muslimischen Flüchtlingen unsere Kultur und Religion, vor allem die Bräuche nahezubringen".